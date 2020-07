El Centre del Carme presenta virtualmente 'Situación IV' del festival de arte de acción 'Escucha! València' El Centre del Carme mantiene su programación online #CCCCenCasa Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

miércoles, 1 de julio de 2020, 09:27 h (CET) El Centre del Carme Cultura Contemporània presenta este viernes 'Situación IV', una videoconferencia en la que investigadores de la plataforma artística Diàleg Obert, Mario Montoya, Lorena Izquierdo y Kira Pérez reflexionan junto a distintos músicos de la ciudad de Berlín sobre las vinculaciones entre la música experimental y el arte de acción.



La videoconferencia resume, explica y reflexiona sobre las tres anteriores #Situaciones presentadas en el Centre del Carme de forma presencial, dentro del proyecto 'Escucha! València' organizado por la plataforma Diàleg Obert, en colaboración con el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana.



#Situaciones apuesta por la intermedia de la música experimental y el arte de acción con el objetivo de poner al descubierto las relaciones entre sus combinatorias y los factores sinestésicos que pueden entrar en juego, y, a su vez, la posibilidad de fusionarlos y crear otro lenguaje. Entienden la intermedia como una práctica artística y una determinada actitud frente al proceso creativo y la vida; ponen en evidencia los signos y códigos que rigen el modo de percibir, y, por lo tanto, el modo de construir múltiples sentidos en este mundo.



La videoconferencia pretende ser una escucha atenta a otras novedades que vienen de ciudades con una mayor trayectoria en la experimentación sonora. Desde Berlín participan los músicos Samuel Hall (batería), Axel Dörner (trompeta), Carina Khorkhordina (trompeta) y Helene Winkler (cello). Artistas y organizadores explican esta experiencia desarrollada en el Centre del Carme como un laboratorio de creación instantánea, desde la colectividad, donde la improvisación juega un papel fundamental.



'Situación IV' se podrá ver a través de la web del Consorci de Museus y del Centre del Carme y sus redes sociales, en el marco del programa online #CCCCenCasa.



El director del Consorci de Museus y del Centre del Carme, José Luis Pérez Pont, ha manifestado que "el Centre del Carme es un centro en el que trascienden y se contaminan distintos formatos y experiencias artísticas como es el caso de 'Escucha! València' con quienes colaboramos desde hace ya varias ediciones".



Pérez Pont ha señalado que "del mismo modo que la cultura contemporánea mantiene viva esa investigación hacia nuevos formatos, el Centre del Carme inicia en esta nueva etapa post-pandemia un proyecto cultural en el que la acción artística en vivo va de la mano de la experiencia virtual y se retroalimentan" y ha añadido que "nuestro programa online #CCCCenCasa se mantiene e irá incorporando semana a semana nuevas propuestas específicas tanto didácticas como otro tipo de actividades".



#CCCCenCasa

En el marco del #CCCCenCasa, el canal podcast del Centre del Carme #CCCContesenCasa continúa cada domingo ofreciendo un contenido creativo, adentrándose en el mundo del cuento y de la animación lectora, sin olvidarse de promulgar valores como la diversidad, la igualdad, el aprecio por la cultura, la ecología, el respeto a las personas mayores y la importancia de las tradiciones



Su decimotercer podcast, que se ofrece en colaboración con Rebombori Cultural, cuenta con la participación de Francisco Javier Illán Vivas, autor de 'Con paso lento', 'Nausícaä', 2003 y de 'La Maldición', 2004, primera entrega de 'La cólera de Nébulos', que ha alcanzado tres ediciones.



Sus relatos y cuentos aparecen en diferentes antologías y revistas. Entre otras novedades, Laia Cuentacuentos narrará 'Lila y Pepe', un cuento de igualdad y diversidad sobre niñas que llevan flores y niños que llevan macetas en la cabeza.



Partiendo de que la música está en todo, porque habita en las personas, cuerpo y voz se convierten en los instrumentos principales de los talleres online de 'Mus'n' Babies' para bebés de 0 a 3 años.



El equipo de Utem Escola de Música propone diferentes talleres sonoros inspirados en las exposiciones del Centre del Carme o en las colecciones permanentes de los Museos de Bellas Artes de Castelló y de Alicante.



Más de 30 iniciativas en el ámbito de la mediación y la educación se han desarrollado bajo el programa #CCCCHabitantEspais con entrevistas a profesionales de la educación y la mediación cultural y talleres vinculados a las muestras del Centre del Carme.



Entre otras propuestas, esta semana se incorpora una nueva versión del taller 'Desde mi ventana' inspirado en la muestra que reúne las ilustraciones del confinamiento.



Asimismo, esta semana se presenta la intervención de Heike Freire, licenciada en Psicología y Filosofía por la Universidad de París. Experta en desarrollo infantil e innovación educativa, Freire ha sido asesora del gobierno francés en el Instituto de Educación Permanente de París.



En su intervención, Heike Freire señala la importancia del contacto con el medio natural para el desarrollo de las personas y explica que "no podemos estar sanos en un medio castigado, porque estamos íntimamente ligados a él. Lo que le hacemos a la naturaleza nos lo hacemos a nosotros mismos".



