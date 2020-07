Reapertura de la exposición 'Trilogía Inédita' de Mariano Matarranz Comunicae

martes, 30 de junio de 2020, 17:36 h (CET) La exposición se podrá visitar en la sede de la Fundación Pons en Madrid hasta el 31 de julio, previa reserva de hora. Supone la reaparición de Mariano Matarranz en el ámbito expositivo, con una muestra representativa de su última Trilogía: Rígida Levedad, Luz Coagulada y Materismo Tras el parón obligado por el Estado de Alarma causado por la Covid-19, la exposición `Trilogía Inédita´ del artista Mariano Matarranz vuelve abrirse al público mañana miércoles 1 de julio, en la sede de la Fundación Pons en Madrid, y permanecerá hasta el 31 de julio, pudiendo visitarse previa petición de cita.

La muestra, que se hubiera inaugurado el pasado 12 de marzo con el inicio del confinamiento y que ha permanecido cerrada todo este tiempo, es el resultado de más de tres años de trabajo de Mariano Matarranz y está conformada por una representación inédita de los últimos trabajos realizados desde su taller de Gijón, donde reside desde hace años.

Recoge una parte de las obras pertenecientes a la nueva Trilogía: Rígida Levedad, Luz Coagulada y Materismo, con obras de gran formato, realizadas mediante técnicas mixtas varias, (sobre tela, sobre madera, sobre resina y sobre papel), creadas por el propio artista tras años de trabajo y experimentación. Puede verse la muestra inicial de cuadros disponible en siguiente enlace).

“Trilogía Inédita” está compuesta por cuadros contemporáneos, abstractos, exclusivos e irrepetibles, tal como resulta toda la obra del artista, muy apreciados entre coleccionistas tanto institucionales como privados.

Con esta representación Matarranz reaparece en el ámbito expositivo, tras un periodo de intenso trabajo, donde la investigación y el empleo de diferentes elementos químicos, ofrecen como resultado una profusa colección de cuadros con efectos y texturas increíbles, consiguiendo que la materia sea la que se exprese en su obra.

Además, la exposición está acompañada de un vídeo inédito donde el artista comparte el proceso de creación de la última obra de la colección Materismo, realizada durante el confinamiento por el coronavirus, con la que da por finalizada la Trilogía. Tanto el vídeo como el propio cuadro podrán verse a partir del 7 de julio en la exposición. Se puede conocer un avance del vídeo desde aquí.

Color, texturas y relieves

El propio Mariano Matarranz reflexiona sobre lo que le ha llevado a realizar esta trilogía.

“En 'Rígida levedad' (2017 - técnica mixta sobre tela) se fueron conformando unas superficies lisas con algunos relieves laterales para darle más profundidad al cuadro. Poco a poco fui trabajando por capas para darle consistencia y rigidez, sin pensar en intelectualizarlo, ya que desde mi punto de vista pierde frescura. La rigidez tiene que estar en el cuadro, no en la cabeza. Después fui trabajando con los materiales elegidos para conseguir los efectos que emocional y visualmente me atraen; así los óxidos y pigmentos se van entremezclando hasta conseguir una armonía cromática y una sensación de densidad, pesadez y dureza que caracterizan las planchas de metal, pero también se refleja la erosión del tiempo a través de la técnica empleada”.

“Con ‘Luz coagulada' (2018 - técnica mixta sobre resina y tela) iniciaba un nuevo periodo de análisis y meditación sobre la etapa anterior. Necesitaba cambiar la opacidad, dureza y rigidez de las obras precedentes, dándoles más transparencia y luminosidad. Para lograr esa sensación translúcida tuve que replantear mi método de trabajo comenzando a ensayar nuevos enfoques para conseguir unas bases resistentes con ondulaciones y relieves”.

“Una vez concluidas las dos colecciones anteriores mi propósito era utilizar una base distinta a las obras precedentes, con el fin de explorar otras posibilidades de expresión. Así surgió 'Materismo' (2019 - técnica mixta sobre papel), iniciando más investigaciones sobre tratamientos de fondos con otras características, más ligeros y sutiles, utilicé un planteamiento opuesto mediante unos livianos pliegos de enorme fragilidad con el propósito de darles cuerpo y solidez suficiente. El propio soporte del cuadro va descubriendo los pasos a seguir para la realización de la pieza y así el cuadro va adquiriendo forma, volumen y color. Es el propio papel, una vez transformado en una superficie nueva respecto a su estado original, se convierte en algo único e irrepetible.

Mariano Matarranz, artista consagrado a nivel nacional e internacional, ha realizado más de 20 exposiciones individuales, en España, Italia, Suiza, Austria y Alemania entre otras ciudades. Asimismo, ha participado en diversas ferias como Art Chicago y Art Basilea (Galerías Christian Cheneau), Art Lisboa o ARCO en varias ocasiones con la galería Marie-Louisewirth y Vértice. También en exposiciones colectivas en galerías de Roma, Zurich, Viena, Frankfurt, París y Sehlesinger de Nueva York, entre otras.

Fue seleccionado para la muestra Acta 88’ celebrada en el Palacio de Velázquez de Madrid, además de otras colaboraciones.

Su pintura forma parte de destacadas colecciones públicas y privadas, entre las que destacan: Congreso de los Diputados de Madrid, Fundación Príncipe de Asturias, Fundación Masaveu, Museo de Bellas Arte de Oviedo, Museo Jovellanos de Gijón, Colección Dove de Suiza y la Embajada de España en Pekín.

Por su método de trabajo, no es proclive a mostrar sus obras hasta que no está totalmente convencido, dado que somete a una máxima reflexión y análisis sus creaciones antes de que salgan a la luz, sin importarle los periodos de tiempo empleados.

TRILOGÍA INÉDITA - MARIANO MATARRANZ

Fundación Pons, C/ Serrano 138 Madrid 28006

Del 1 al 31 de julio

Horario: de 9 a 18 horas, previa petición de cita

Llamando al teléfono 915 624 633

Por correo electrónico: fundacion@pons.es

