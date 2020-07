Aspectos básicos para comprar móviles según Tecnomari Comunicae

martes, 30 de junio de 2020, 16:44 h (CET) Cuando se está pensando en comprar móviles, siempre se analizan los aspectos más relevantes de cada dispositivo. Es por esto que Tecnomari, como empresa especializada en ofertas móviles libres, analiza los 5 aspectos básicos para comprar un buen móvil ¿Qué se debe tener en cuenta al comprar móviles?

Año tras año, salen al mercado móviles libres con nuevas prestaciones y escoger entre los diferentes móviles libres baratos puede convertirse en toda una odisea. Es por esto, que esta empresa de ofertas móviles libres analiza los aspectos clave a tener en cuenta a la hora de comprar móviles.

Tamaño. Tras la creciente popularidad de móviles libres con pantallas de entre 6 y 7 pulgadas, muchos usuarios comprobaron que los smartphones de gran tamaño pueden ser incómodos para el día a día, tanto para usar como para llevar. Por lo que, recientemente ha crecido la demanda móviles libres baratos con diseños compactos, ligeros y resistentes.

Así pues, si lo que se busca es un dispositivo cómodo a la mano, los móviles de pantallas de 5 a 6 pulgadas son la mejor opción.

Rendimiento o Procesador. Otro de los aspectos fundamentales para escoger bien un dispositivo de entre las múltiples ofertas móviles libres, es su procesador.

Entre los móviles de gama media abunda el Snapdragon 665, optimizado para mejorar el gaming y cámaras de alta resolución. En los móviles de gama media alta, el Snapdragon 730G mejora los gráficos, gaming y conectividad. Y, entre los móviles libres de gama alta, el Snapdragon 865 es lo último de Qualcomm, un chipset que exprime el rendimiento en vídeo y posibilita el 5G.

Memoria RAM. La cantidad de RAM de un dispositivo es clave tanto para la multitarea como para soportar mejor el paso del tiempo, siendo lo recomendable comprar smartphones de 3 GB de RAM. Pero, si el objetivo es que el dispositivo dure en buenas condiciones lo mejor es adquirir uno a partir de 6 GB de RAM.

Cámara. En cuanto a imagen se refiere, hay que desmitificar el “cuanto más, mejor” ya que un dispositivo posea múltiples cámaras no significa que sea mejor, es por esto que se debe basar en la cantidad de píxeles que posee cada cámara.

Además de los píxeles, se debe tener muy en cuenta la óptica y si esta está elaborada con materiales de primera calidad, ya que es clave. Además, se debe prestar atención en que la apertura de la lente sea lo mayor posible, ya que esta es fundamental para hacer fotografías de calidad con poca luz.

Batería. Con respecto a capacidad de la batería, se recomienda que la batería no sea menor a los 4.000 mAh, ya que esta es la cantidad mínima de mAh para que los móviles libres puedan aguantar un día completo con un uso moderado del dispositivo.

Además, la función de carga rápida se ha vuelto una demanda imprescindible para los consumidores. Se trata de un factor importante, ya que gracias a esta función permite subir el porcentaje de batería rápidamente del smartphone con pequeñas cargas durante el día.

Así pues, estos son los 5 aspecto clave que la empresa Tecnomari, especializada en ofertas móviles libres, recomienda tener en cuenta si se está pensando en comprar móviles libres baratos.

