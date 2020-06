El prestigioso quiropráctico Aurèle Rossi en la vanguardia de la salud preventiva Comunicae

martes, 30 de junio de 2020, 12:28 h (CET) "Hoy más que nunca interesa prevenir más que currar. Hoy queremos volver a ser la mejor versión de nosotros mismos". El encuentro con Aurèle lleva a entender mejor cómo hacerlo Nacido al lado de La Rochelle en Francia, Aurèle se enamoró de Barcelona en 2003. Lleva conociendo la quiropráctica desde entonces y se graduó en Barcelona College of Chiropractic. Aurèle es especialista en el cuidado holístico en que todos los aspectos de una persona son integrales, se retroalimentan y complementan. Utiliza técnicas especiales desde los bebés hasta los más mayores y personas con ánimo de recuperar su estado óptimo de salud o mejorar su rendimiento como los atletas.



Su formación cuenta con la filosofía y metodológica de que los sistemas y sus propiedades en el cuerpo humano deben ser analizados en su conjunto y no a través de las partes que los componen. Precisamente, utiliza la lectura de la columna vertebral para ayudar al sistema principal responsable de todos los otros sistemas: el sistema nervioso central. Cuando lo conecta con todo el cuerpo se puede acceder y mantener al máximo de su potencial y vitalidad, y eso para la mayor felicidad de sus pacientes. Actualmente ejerce en el Centro Quiropráctico Bienestar.



Le fascina la idea de que la formación es constante y por eso continúa haciendo cursos profesionales y seminarios para mejorar tanto sus técnicas como su disposición de educar con pedagogía y adaptarse a las necesidades de cada uno. El seguimiento de la evolución de cada caso le apasiona y empoderar a las personas aun más.

Es una persona pro-activa que promociona el bienestar a través de la experiencia personal y cotidiana.



"Una persona con un cuerpo y una mente sana es una persona con un sistema nervioso sano".

Atiende visitas en el siguiente contacto:

Centro Quiropráctico Bienestar.

Tel: 634 572 585

email: aurelerossi@gmail.com

