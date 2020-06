Ocho de cada diez españoles han cambiado su percepción sobre los profesionales que trabajaron durante la crisis del COVID-19 Durante la pandemia, los ánimos de los trabajadores en España se han mantenido positivos (un 53% de los encuestados así lo declara). El 32% afirma haber mejorado su motivación laboral durante el confinamiento Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

martes, 30 de junio de 2020, 09:48 h (CET) El panorama laboral ha dado un giro de 180º en los últimos meses. Las oportunidades profesionales han cambiado y la actitud ante el trabajo también. Muchos de los sectores menos valorados se han convertido en claves en estos últimos meses y algunos asuntos que carecían de importancia para las empresas son ahora cruciales para mantener la motivación y la productividad de sus empleados.



Consciente de estos cambios y del nuevo paradigma económico y laboral en el mundo, el Grupo Adecco, líder mundial en la gestión de recursos humanos, presenta “Resetting Normal: redefiniendo la nueva era del trabajo”, un estudio a nivel mundial que recoge datos sobre percepciones laborales en 8 países de los que opera, entre ellos, España. El informe se ha realizado gracias a una encuesta a trabajadores con contratos de al menos 20 horas semanales. El trabajo de campo se realizó en mayo de este año con una muestra total de 8.000 trabajadores de Estados Unidos, Alemania, Italia, España, Reino Unido, Francia, Australia y Japón (1.000 encuestados por cada país).



Gracias al estudio, el Grupo Adecco ofrece tendencias sobre cómo será el futuro del mundo del trabajo y sobre las nuevas oportunidades que surgen como consecuencia de la pandemia.



En palabras de Íker Barricat, director general de Adecco España: “ahora se habla mucho de la nueva normalidad y de su impacto en el mundo del trabajo. Este cambio repentino y dramático que hemos sufrido todos ha acelerado tendencias como el trabajo flexible, el liderazgo en entornos de incertidumbre o la recapacitación/reskilling de trabajadores. En Adecco llevábamos ya mucho tiempo adaptándonos a estas nuevas formas de trabajo, garantizando la seguridad de nuestros empleados y apostando por la innovación tecnológica. Ahora es el momento de poner más en práctica si cabe todos estos aprendizajes para conseguir una fuerza laboral más saludable, más productiva e inclusiva en el futuro, ayudando a nuestros clientes, candidatos y trabajadores”.



El informe se presenta junto con un vídeo que ofrece ejemplos reales de empleados de Adecco de todo el mundo (también de España) sobre cómo se han adaptado a la nueva realidad derivada del COVID-19.



Así, Jesús Cubero, director de marketing y comunicación de Adecco, señala que “con esta campaña hemos pretendido entender cómo ha cambiado el propósito de los trabajadores tras el impacto del COVID-19 y conocer de primera mano sus inquietudes, sus experiencias durante la pandemia y sus deseos a futuro para intentar adaptarnos a ellos de la mejor manera posible”.



Cubero destaca también que: "el estudio refleja que más del 81% de los encuestados identifica a su empresa como la responsable de garantizar un mundo laboral mejor después de la pandemia, por ello desde el Grupo Adecco quisimos aportar durante el confinamiento nuestro granito de arena poniendo en marcha #MovilizaciónPorElEmpleo: una serie de iniciativas encaminadas a ayudar a aquellas personas laboralmente afectadas por los efectos del COVID-19 a encontrar empleo mediante acuerdos con asociaciones empresariales, a seguir capacitándose con el fin de mejorar su empleabilidad a través de cursos de formación online, a ofrecer cursos de recolocación gratuitos a través de nuestra consultora LHH y a ayudar a los colectivos más desfavorecidos a encontrar un empleo a través de nuestra Fundación".

