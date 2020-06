Reddit y Twitch cierran cuentas relacionadas con Donald Tramp por "discurso de odio" De entre los 2.000 'subreddits' prohibidos solo 200 tenían más de diez usuarios diarios Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

martes, 30 de junio de 2020, 08:48 h (CET) El servicio de vídeo Twitch ha suspendido una cuenta de la campaña para la reelección del presidente estadounidense, Donald Trump, por incumplir sus políticas sobre "discurso de odio". Del mismo modo, el agregador de noticias Reddit ha suspendido 2.000 comunidades, incluida la popular The_Donald, que cuenta con unos 700.000 usuarios.



Twitch, una plataforma popular entre los usuarios de juegos propiedad de Amazon, ha reseñado en un comunicado que "no se permiten las conductas de odio".



"Conforme a nuestras políticas, el canal del presidente Trump ha recibido una suspensión temporal de Twitch por comentarios realizados en la emisión. El contenido ofensivo ha sido retirado", ha indicado la empresa a través de un portavoz en declaraciones bajo condición de anonimato a la CNN.



En concreto se refieren a un vídeo de la campaña electoral de 2016 en el que Trump llama "violadores y criminales" a los mexicanos. El vídeo había sido colgado de nuevo recientemente en el canal de Twitch de Trump. Un segundo vídeo corresponde al último acto de campaña de Trump, en Tulsa, Oklahoma, donde el presidente hablaba hipotéticamente de "un 'hombre' (en español) muy duro" irrumpiendo en la casa de "una joven".



Por su parte, Reddit ha actualizado este lunes su política contra el discurso de odio y ha prohibido unas 2.000 comunidades o 'subreddits', incluida la popular The_Donald, que cuenta con unos 700.000 usuarios, aunque su mayor actividad data de la campaña electoral de 2016.



La nueva política prohíbe explícitamente los 'subreddits' y los usuarios que "fomenten el odio en función de la identidad o la vulnerabilidad". "Todas las comunidades de Reddit deben cumplir nuestra política de contenidos con buena fe. Hemos prohibido r/The_Donald porque no lo ha hecho, a pesar de tener muchas oportunidades", ha explicado la empresa.



De entre los 2.000 'subreddits' prohibidos solo 200 tenían más de diez usuarios diarios. Entre ellos están r/ChapoTrapHouse, un foro dedicado al podcast de izquierda del mismo nombre.

