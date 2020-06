El Camping Bella Terra adopta un protocolo sanitario e higiénico antes de la apertura de temporada Comunicae

lunes, 29 de junio de 2020, 18:25 h (CET) El alojamiento turístico ubicado en Blanes, ha abierto sus puertas este sábado 27 de junio Las vacaciones de este verano estarán marcadas por el confinamiento. Así lo indica un estudio elaborado por el Observatorio Nacional del Turismo Emisor (ObservaTur), que señala que la población española practicará turismo de proximidad y en experiencias no masificadas, en estas primeras vacaciones post-covid-19. Los viajeros buscan establecimientos al aire libre donde poder mantener las distancias de seguridad, y es por ello que el camping se presenta como una de las ofertas turísticas más importantes para este verano. De hecho, la Federación Española de Campings (FEEC) prevé que durante los meses de julio y agosto, los campings españoles alcanzaran un 70% de su ocupación. Uno de dichos alojamientos turísticos, es el Camping Bella Terra, situado en la localidad costera de Blanes, que ha iniciado la temporada este sábado 27 de junio.

"Estamos trabajando a diario, siguiendo todas las medidas de seguridad de las autoridades sanitarias, para que el servicio y atención a nuestros campistas sea 100% segura en la apertura del camping. Por ello, hemos preparado unos protocolos higiénico sanitarios destinados a cuidar y proteger a todos nuestros clientes, para que puedan disfrutar de unas merecidas vacaciones", señala Vicenç Fernández, director del Camping Bella Terra, que subraya el hecho de que "este verano el camping es la oferta turística más segura. Somos aire libre rodeados de naturaleza, y eso en estos momentos, el cliente lo valora mucho".

"Todos los trabajadores están recibiendo formación específica para minimizar los riesgos que comporten sus tareas especificas tanto para los clientes, como para sus propios compañeros. Asimismo se están extremando las medidas establecidas de limpieza y desinfección, además de un refuerzo del plan de higiene, en cuanto a la regularidad y efectividad de los productos a emplear, con el objetivo de proporcionar entornos seguros y limpios a todos nuestros clientes y trabajadores", afirma Fernández.

Zonas comunes

Las zonas comunes tendrán un aforo limitado para garantizar la distancia de seguridad y si no fuera posible será necesario el uso de la mascarilla. En cada una de las entradas y salidas de las zonas comunes, los campistas dispondrán de dosificadores de gel hidroalcohólico. Además se han instalado diferentes mamparas separadoras para evitar contactos en determinados puestos de trabajo. "Para minimizar el contacto con los clientes y evitar las aglomeraciones, recomendamos a nuestros campistas que tanto en recepción como en el supermercado, acuda una persona por unidad familiar", señala el director del Camping Bella Terra.

Piscina y parque infantil

Aunque el aforo de la piscina Bella Parc será limitado, se podrán hacer grupos familiares, siempre manteniendo la distancia de seguridad entre grupo y grupo. Además se hará un control más exhaustivo del PH y parámetros del agua de la piscina, y se desinfectarán las tumbonas después de cada uso. Por su parte, los parques infantiles permanecerán abiertos con las medidas y protocolos de higiene correspondientes.

Servicio de restauración

El restaurante contará con un aforo limitado, según establezcan las autoridades sanitarias, y se recomienda realizar una reserva previa. "Hemos elaborado una carta en formato digital mediante un código QR. También implementaremos un sistema de comida para llevar con pedidos y pago online", concluye Fernández.

El Camping Bella Terra, galardonado con el Certificado de Excelencia de TripAdvisor, como el alojamiento extra hotelero nº 1 de Blanes, prolongará la temporada hasta el domingo 1 de noviembre.

Más sobre el Camping Bella Terra

El Camping Bella Terra es un camping familiar, situado en una de las mejores playas de la Costa Brava, la Playa de S’Abanell, en la localidad de Blanes, villa marinera denominada el ‘Portal de la Costa Brava’. La playa recibe año tras año, el distintivo de Bandera Azul, que concede la Comunidad Económica Europea, en las playas y fondos marinos de alta calidad. El camping cuenta con un sinfín de servicios e instalaciones para poder disfrutar de unas vacaciones inolvidables en familia o con amigos.

