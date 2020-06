La tecnología de 60Hz reforzará el protagonismo de los Operadores de Acceso a Internet (WISP) Comunicae

lunes, 29 de junio de 2020, 18:09 h (CET) La tecnologías de 60GHz asociadas a la acceso inalámbrico reforzará el protagonismo de los WISP (Wireless Internet Services Providers) ampliado su ámbito de actividad con una oferta que compite en prestaciones con la fibra terrestre, con unos costes de despliegue sensiblemente inferiores y una gestión de la red en la nube mucho más sencilla y eficiente De acuerdo con un estudio realizado por Cambium Networks entre más de 800 proveedores de servicios de Internet inalámbrico, para el 82% de ellos el despliegue de 60GHz será clave y prioritario para su negocio al poder ofrecer accesos de varios Gigas y una mayor densidad por usuario, ofreciendo el rendimiento y la fiabilidad de la fibra terrestre en lugares en los que ésta no ha llegado y, en muchos casos, nunca llegará.

En el estudio destaca el hecho de que el acceso inalámbrico a Internet ha dejado de ser un nicho del mercado y se extenderá gracias a la tecnología de 60GHz a entornos urbanos, suburbanos, empresariales e industriales, compitiendo en muchos de ellos con la fibra terrestre, debido a la gran capacidad, redundancia y ahorro en costes que ofrece.

Aplicaciones prioritarias de 60 GHz de altísima velocidad y capacidad

Los proveedores de servicios encuestados señalaron que la aplicación principal será la de conectar a los clientes comerciales y de empresas y, dentro de ellas, el 57% dijo que lo más demandado serán enlaces inalámbricos multi-gigabit punto a punto edificio a edificio para las empresas. Para el 46% el principal segmento de negocio será y el residencial y para el 30% las soluciones backhaul Wi-Fi.

En cuanto a las ubicaciones de despliegue de sistemas de 60GHz, el 48% de los encuestados destacaron los entornos urbanos en los que la población impulsa la demanda de capacidad. Muy cerca, con el 43% de los votos, están las pequeñas comunidades, que actualmente están desatendidas. Por su parte, as aplicaciones industriales, con la demanda de conectividad empresarial de IoT, llegaron al 38%.

Finalmente, el 95% de los encuestados dijeron que las herramientas de planificación y diseño de la red son vitales para la fiabilidad del servicio, mejoran drásticamente el rendimiento y reducen el tiempo y el coste de despliegue y gestión y facilitan la captación de nuevos clientes y fidelización de los ya existentes.

Durante los próximos meses, Cambium tiene previsto lanzar nuevos e innovadores productos de 60 GHz, que ofrecen rendimiento, escalabilidad, fiabilidad y su vez logrando y bajísimo coste de adquisición por Cliente. Wireless Fabric Gigabit de Cambium Networks incluye soluciones de backhaul, distribución y acceso, todas ellas gestionadas en la nube en un único panel de control.

"Hoy el acceso a Internet de alta velocidad es tan importante como tener el acceso al agua y la electricidad", comenta Scott Imhoff, Vicepresidente Principal de Gestión de Productos de Cambium Networks. "Nuestra estrategia de productos de 60 GHz está diseñada para ofrecer un rendimiento similar al de la fibra a una fracción del costo".

Para ofrecer la mejor calidad de experiencia en 60 GHz, el diseño de la arquitectura de Cambium utilizará el estándar 802.11ay para una mayor capacidad, mejor acceso al canal, soporte de malla y más suscriptores soportados. Terragraph, desarrollado por Facebook Connectivity, se incorpora para apoyar despliegues ágiles de malla, facilitando el costo y la complejidad del despliegue de la red. Para obtener más detalles, consulte este documento de solución o póngase en contacto con un socio de Cambium Networks.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.