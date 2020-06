Tot Net: La especialización en la limpieza implica hacer el trabajo a medida de cada cliente Comunicae

lunes, 29 de junio de 2020, 16:24 h (CET) Hoy en día se ha notado un cambio de hábitos de las personas y, actualmente, se ha incrementado la frecuencia de limpieza y desinfección como medida de prevención para estar más protegidos La limpieza es algo que se valora cuando se echa en falta, socialmente no se le ha dado la importancia que le corresponde, pero si no se la aplica, se pasa a tener unos entornos personales, sociales y profesionales mucho peores. Hasta ahora solo ha afectado por incomodidad pero, con el coronavirus, se está mucho más expuesto. Se ha notado un cambio de hábitos en los clientes y, actualmente, “se ha incrementado la frecuencia de limpieza y desinfección como medida de prevención para estar más protegidos”, menciona Carles Moix director general de Tot Net.

A pesar de esto, en determinados entornos, como la limpieza en la Industria Alimentaria y en la Farmacéutica, esto ya se viene aplicando hace muchos años, ya que allí la desinfección es clave para sus procesos productivos.

El sector de la limpieza tiene una gran competencia y, desde la crisis de 2008, Neteges Tot Net especializó sus servicios para diferenciarse y dar un valor añadido a sus clientes. La empresa ha ido evolucionando y buscando su nicho de mercado.

Asimismo, para mejorar estos procesos y resaltar siempre el mejor servicio de limpieza Tot Net tiene como base la formación continua de todos los empleados, incluso se ha creado la Universidad Corporativa para solventar las carencias formativas que hay en el mercado para poder ofrecer una especialización técnica a todos los clientes.

La especialización en la limpieza, implica hacer el trabajo a medida de cada cliente, como detalla el director general “no es lo mismo las salas blancas, una línea de trabajo de la industria alimentaria, que limpiar la maquinaria de la Industria en general, o hacerlo de una empresa dedicada, por ejemplo, al vidrio. Para cada una tenemos nuestro protocolo y nuestros especialistas”.

En Tot Net la especialización está a cargo del departamento de I+D+I, ellos están al tanto de cada novedad que sale al mercado con el objetivo de probarlo y después utilizarlos. También están pendientes de las últimas normativas y de las necesidades de los clientes para dar la respuesta óptima. “Todo es importante a la hora de saber cómo debe ser la limpieza” asegura Moix.

