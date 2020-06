Una empresa española desarrolla un sistema de vending para el control del coronavirus y la expedición de EPIs Comunicae

lunes, 29 de junio de 2020, 15:04 h (CET) El Grupo Crambo ha desarrollado un sistema de vending para el control del coronavirus y la expedición de EPIs: Healthcare Point. Se trata de un punto de asistencia sanitaria digital fabricado en España, pensado para la protección y seguridad de las personas en diferentes sectores de actividad como oficinas, edificios públicos, hoteles, restaurantes, superficies comerciales, universidades, etc. Se trata de un sistema autogestionado ideado para espacios con elevado tránsito de personas y en los que se requieren soluciones de fácil instalación y gran versatilidad. Basado en Inteligencia Artificial, Healthcare Point permite la detección, gestión y control en tiempo real de posibles infecciones en espacios públicos gracias a la medición instantánea de la temperatura. Además, dispone de un sistema de dispensación inteligente de EPIs (mascarillas, guantes y gel hidroalcohólico) como medida de control para prevenir la propagación del COVID-19 y otras enfermedades infecciosas.

El Real Decreto de la nueva normalidad establece que el coronavirus es una enfermedad de declaración obligatoria urgente, estableciendo la obligación de facilitar a la autoridad de salud pública competente todos los datos necesarios para el seguimiento y la vigilancia epidemiológica de la enfermedad, en el formato adecuado y de forma diligente, incluidos, en su caso, los datos necesarios para la identificación personal. Por lo que Healthcare Point resulta ser una solución imprescindible para ello.

¿Cuáles son sus funciones?

Los cambios en la prevención dentro de los entornos laborales y locales de concurrencia pública han creado la necesidad de desarrollar soluciones no invasivas para responsables de RRHH, gerentes de comercios, y servicios públicos, para lograr la correcta evaluación y gestión de las instalaciones para evitar enfermedades y contagios.

Healthcare Point permite controlar la dispensación de EPIs en los accesos a empresas, establecimientos y otro tipo de entornos públicos así como la medición de temperatura y reconocimiento facial. Cuenta con un sistema de verificación de identidad mediante RFID / NFC / QR con el que poder controlar los accesos, así como la expedición regulada de equipos de protección individual. Así, por ejemplo, en una empresa, el proceso se podría llevar a cabo usando la tarjeta de empleado.

El dispositivo que es totalmente personalizable y puede usarse tanto en el interior de edificios como en el exterior, basa su funcionamiento en tecnología Intel y dispone de una pantalla de 17” para la reproducción de mensajes corporativos o de interés. Cuenta con sistema para la desinfección de manos automática sin contacto y capacidad de hasta 400 kits de recarga de mascarillas y guantes. Además, posee la capacidad de hacer seguimiento de los equipos EPIs que hayan sido entregados.

El uso de este tipo de sistemas de control y prevención, evita cierres o cuarentenas por contagio en empresas y otro tipo de establecimientos, a la vez que puede contribuir a disminuir el absentismo laboral por baja médica. Igualmente, ayuda a ahorrar costes en servicios de desinfección y sobre todo, aporta confianza a empleados y visitantes.

Más información https://www.crambo.eu/landings/healthcare-point/

