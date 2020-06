AKKA innova para lograr una movilidad más eco-responsable Comunicae

lunes, 29 de junio de 2020, 13:49 h (CET) Forma parte del Pacto Mundial de la ONU para la sostenibilidad empresarial desde 2010 Akka Technologies ha publicado recientemente su informe integrado no financiero donde evalúa sus acciones de Responsabilidad Social Corporativa y fija sus objetivos a corto y medio plazo, marcando como prioritarios los proyectos relacionados con el desarrollo sostenible y la movilidad eco-responsable de las ciudades.

Desde el año 2010, el Grupo AKKA forma parte del Pacto Mundial de la ONU para lograr la sostenibilidad empresarial a través de la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). De los 17 retos planteados por esta organización mundial, AKKA trabaja más activamente en dos: el número 9, enfocado a las infraestructuras, la industrialización sostenible y el fomento de la innovación; y el número 11, centrado en fomentar el transporte público y la movilidad sostenible, para mitigar el cambio climático y la contaminación atmosférica dentro de las ciudades.

“El reto medioambiental ha sido siempre una prioridad para AKKA y, desde hace ya 10 años, trabajamos para poder aportar soluciones eficaces que garanticen un futuro sostenible. Trabajamos para lograr una movilidad más eco-responsable a través de proyectos innovadores basados en las nuevas tecnologías y en la industria 4.0.” explica Luis Santiago, Director General de AKKA España. Los siguientes proyectos de la compañía contribuyen al compromiso de AKKA para avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

Digitalización de documentos obligatorios en aviones

Los equipos de AKKA en España han trabajado para reducir el papel en las cabinas de vuelos comerciales mediante la digitalización de manuales de operación y otros documentos voluminosos que son obligatorios en vuelo (mapas de investigación y clima, información de los aeropuertos, etc). “El uso de tabletas con toda esta información integrada nos permite ahorrar un volumen muy elevado de papel. Esta pequeña contribución es muy importante para lograr un sector aeronáutico eco-responsable”, asegura Santiago.

Link&Fly: reduce las emisiones y la congestión de los aeropuertos

El Link&Fly es un prototipo de avión que cuenta con una cabina desmontable que se separa del resto del avión. De esta manera el fuselaje con los asientos de avión puede desplazarse hasta el centro de las ciudades. Allí, el proyecto incluye un “aeropuerto verticalizado” donde los pasajeros pasarían a ocupar su asiento para después ser trasladados hasta el resto del avión y unirse de nuevo para despegar. Se plantea así un modelo de transporte aéreo multimodal que incluye varios medios e infraestructuras de transporte. “Con la tasa actual de crecimiento del tráfico aéreo, los aeropuertos del mundo se saturarán en 2030. Para reducir su saturación, este avión de pasillo único y de medio recorrido optimiza los tiempos de rotación entre viajes, pasando de 50 minutos hasta aproximadamente 20 minutos para aviones de tamaño similar”.

Vehículos eléctricos y conducción autónoma

La movilidad eléctrica y la conducción autónoma son dos de las áreas con mayor crecimiento para el Grupo AKKA. Además de contar con el Link&Go, un prototipo propio de vehículo autónomo, AKKA presentó el pasado año un nuevo modelo de vehículo eléctrico urbano, el Smart Bertone. Este prototipo está basado en el modelo Smart For Two Electric Drive (conducción eléctrica para dos), pero con una mayor capacidad de aceleración gracias al nuevo sistema de recuperación de energía cinética integrado en el vehículo (KERS). Este sistema permite al coche pasar de 0 a 100 km/h en 5,2 segundos. “Con este proyecto demostramos nuestra capacidad para afrontar retos como la hibridación de vehículos y la mejora de la arquitectura del vehículo para una mayor capacidad de almacenamiento, mejorando la autonomía y las propiedades de estabilidad”.

Nuevo autobús e-AB eléctrico sin conductor

La empresa de ingeniería Gaussin ha confiado en la experiencia de AKKA para diseñar e integrar un sistema de conducción autónoma en su nuevo modelo de autobús ‘e-AB’ 100% eléctrico y sin conductor. Gracias a este proyecto innovador, AKKA recibió el pasado octubre el Premio a la Mejor Energía y Sostenibilidad Ambiental en el Congreso Mundial de Transporte Autónomo de Dubai. “El trabajo de AKKA ha consistido en el desarrollo de un sistema de dirección que superó con éxito todas las pruebas de evaluación de seguridad en condiciones reales (detección de obstáculos, frenado de emergencia, adelantamiento de vehículos, etc). Estamos orgullosos de poder promover el transporte público de manera sostenible y con garantías de seguridad y comodidad para los viajeros”.

Acerca de Grupo AKKA Spain

AKKA Technologies Spain es una compañía especializada en servicios de ingeniería y consultoría tecnológica en sectores como el aeronáutico, ferroviario, automoción, energía e industria. Acompaña a sus clientes a lo largo de todo el ciclo de vida de sus proyectos, desde las fases de I+D+i y diseño, hasta la producción industrial y soporte en fases de operación y mantenimiento.

El Grupo AKKA está presente en 22 países con más de 21.000 empleados a nivel global. En España cuenta con la confianza de más de 50 clientes de primer nivel, con más de 550 empleados y sedes en Madrid, Barcelona, Pamplona y Bilbao. Sus ingenieros trabajan en proyectos a la vanguardia de la tecnología en todo el mundo, gracias a la fortaleza internacional del grupo y a la movilidad de sus equipos. AKKA es uno de los proveedores prioritarios del grupo VAG incluyendo una Joint Venture con Audi (EFS).

