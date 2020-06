MarbellaCheekyButler: Se adaptan las despedidas de solteras y solteros en Málaga a los tiempos de Covid-19 Comunicae

lunes, 29 de junio de 2020, 11:12 h (CET) Debido a la situación actual que se está viviendo, debido a la crisis del Covid-19, las empresas, restaurantes y agencias han tenido que adaptarse a las nuevas medidas de seguridad e higiene Y es que, la celebración de las despedidas de solteras en Málaga tienen que adaptarse si la fecha de celebración de las mismas está próxima, pues todavía se encuentra en fase de desescalada o en nueva normalidad, aunque en la mayoría de las comunidades pronto ya se ha entrado en la nueva normalidad, y con ello ha traído más libertad a la hora de realizar estas celebraciones. Igualmente, a la hora de realizarse estos eventos hay que seguir teniendo en cuenta las medidas de seguridad, prevención y distanciamiento social recomendadas por el Gobierno.

Por ejemplo, en el caso de la celebración de las despedidas de solteros en Málaga debido al Covid-19, pueden realizarse teniendo en cuenta ciertos factores, además, como todavía no están abiertas las discotecas al público como antaño, los protagonistas deben elegir entre otras actividades como por ejemplo; karting, paintball o cenas con temáticas en restaurantes adaptados a las exigencias actuales de la nueva normalidad.

Adaptados a la situación actual del Covid-19

Las Agencias de eventos, como Ocio&Despedidas (agencia especializada en realizar despedidas de solteras en Torremolinos) y Marbella Cheeky Butler se han adaptado a los requerimientos respecto al Covid-19, aplazando las celebraciones organizadas para los meses de Marzo, Abril y Mayo, meses en los que la situación era incierta y no se podía salir de casa, sólo para trabajar y hacer compras de bienes necesarios, y organizando nuevos eventos con actividades que pueden realizarse y llevarse a cabo sin problema al estar permitidas con el paso y evolución de las fases en su provincia.

Por otro lado, en el momento en que comiencen a llegar extranjeros a la Costa del Sol, previsiblemente a partir del mes de Julio, seguro que muchos de ellos, sobre todo el público joven buscará para ese tiempo agencias que organicen eventos denominados “Marbella hen do”, lo que sería fiestas de solteras y solteros, ante lo cual deberá indicarse que las discotecas todavía no están abiertas pero que pueden optar a muchísimas otras actividades que sí pueden realizar, ya que por supuesto están permitidas por el Gobierno y cumplen con los requisitos en cuanto a seguridad.

Además, la finalización de la desescalada, ha ampliado la libertad y el ámbito de actuación para muchas agencias, de forma que podrán hacerse despedidas más originales, eso sí, habrá que seguir siendo cautos y tener en cuenta las medidas de seguridad e higiene recomendadas.

La planificación de las despedidas y bodas en la actualidad

Debido al confinamiento por el que ha pasado toda la población de España, y otros países, muchas bodas y despedidas han tenido que aplazarse, y otras por increíble que parezca se han realizado de forma virtual, y es que en muchos casos son tantas las ganas de hacer algo que uno encuentra los medios para lograrlo, y en este caso las agencias se han puesto manos a la obra para hacer eso posible.

Ahora bien, como se ha comentado antes, la planificación tendrá que cambiar, pudiendo ser al inicio todo de forma online, eligiendo fechas y lugares en los que sea posible la celebración, y siempre teniendo en cuenta las medidas de seguridad para que no “volvamos atrás” y no repercuta esta “pequeña libertad” que están dando en una nueva crisis sanitaria.

Las agencias organizadoras de despedidas de solteros y solteras en definitiva han tenido que adaptarse, ofreciendo sólo aquellos servicios que tienen disponibles y que cuentan con las pertinentes medidas de seguridad que hay que tener presente en tiempos de Covid-19.

