​El asesoramiento de la mejor agencia inmobiliaria para comprar o vender en Asturias

En los últimos años Asturias es un punto de interés para quienes quieren comprar vivienda. No solo por factores geográficos y de calidad de vida sino también por el enorme atractivo que tiene en esa comunidad el precio de la vivienda. Muchos analistas coinciden en que, pese a la incertidumbre económica, este es un buen momento para comprar un piso, pero es interesante hacerlo bajo el asesoramiento de una agencia inmobiliaria experta en el sector y en la zona.



Arxus Agencia Inmobiliaria Oviedo acumula una larga experiencia en la compraventa de viviendas en Asturias. Su equipo humano, formado por asesores inmobiliarios financieros está especializado en distintas técnicas comerciales, financieras, de marketing y legales.



¿Compras o vendes?

Tanto si tienes pensado un cambio de residencia como si tienes una vivienda que quieres poner a la venta en el mercado, la figura del asesor inmobiliario puede hacerte el trámite más cómodo, sencillo, rápido y agradable. Una transacción de este tipo puede ser ser un proceso abrumador, sobre todo si no tienes experiencia en el sector. Hay muchos factores que hay que tener en cuenta, papeleo que cumplimentar y decisiones importantes que tomar.



Si estás pensando en comprar una propiedad en Asturias, una agencia inmobiliaria puede ayudarte a filtrar las viviendas disponibles para que únicamente visites aquellas que se ajustan a tus criterios de selección. Puede, además, ser intérprete de la situación del mercado y aconsejarte sobre el mejor momento para comprar y conseguir un precio beneficioso. Es un agente negociador que conoce bien la zona y sus condiciones. Cuenta con los conocimientos necesarios para realizar todos los trámites administrativos y el papeleo asociado.



Desde hace unos años, las operaciones de compraventa en Asturias han aumentado, eso significa que existe un interés creciente por las viviendas de la zona. El precio del metro cuadrado es menor que hace unos años y resulta barato si lo comparamos con muchos otros puntos de España.



Las inmobiliarias cuentan con un gran catálogo de viviendas a la venta disponibles en sus propios portales. Es interesante analizar, en un primer vistazo, las características y precios de las propiedades de la zona en la que estás interesado de forma cómoda, sin moverte de casa. Aún así, siempre es recomendable contactar con tu asesor inmobiliario de confianza para que te enseñe más opciones y orientarte.



Si, por el contrario, vendes una vivienda el profesional de la agencia actuará como tu representante. Arxus Agencia Inmobiliaria es socio de Asocias (Asociación Inmobiliaria de Asturias) lo que supone una suma de esfuerzos y compromiso de más de 30 oficinas y en torno a 200 comerciales. Eso significa más promoción para su vivienda, una búsqueda de compradores más eficiente y, finalmente, un proceso de venta más rápido.



Además, ahorrarás tiempo ya que el agente ejerce de intermediario entre el vendedor y el comprador, acude él mismo a las visitas con los interesados y negocia directamente con ellos sin necesidad de que el propietario esté presente, a no ser que quiera. El agente inmobiliario atiende llamadas, contacta con compradores, prepara ofertas, promociona tu propiedad, etc.



Asturias, la tierra que lo tiene todo

Si a unos precios moderados le sumas todas las ventajas del lugar, probablemente quieras mudarte a Asturias ya. Es un enclave de ensueño con muchas opciones para ganar en calidad de vida. El Principado está rodeado de montañas, playas, una envidiable gastronomía, historia, ofertas de ocio y un mercado de vivienda de lo más variado.



Desde caserones antiguos de lujo cerca del mar o de la montaña hasta viviendas de protección oficial, pasando por villas, edificios modernos en Oviedo y apartamentos baratos para jóvenes y estudiantes. Hoy en día muchas familias jóvenes se interesan por viviendas cerca de la ciudad pero en contacto con la naturaleza, que no limite sus movimientos pero, al mismo tiempo, puedan disfrutar de la riqueza de los paisajes de la zona.



Además de la cercanía de la gente, de su amabilidad y la calidad de vida que nos da esta región, cuenta con una sanidad puntera ( tiene uno de los mejores Hospitales Universitarios de España) y paisajes espectaculares ( tanto de playa como de montaña) a pocos minutos de la capital Oviedo. Por otro lado la vida es muy económica, lo que permite disfrutar holgadamente.



Una de las principales recomendaciones a la hora de adquirir una vivienda es tener claro lo que se quiere, unos requisitos fundamentales de zona, espacio, presupuesto… El proceso será, de esta forma, mucho más rápido y sencillo, aún más si cuentas con profesionales con experiencia que te indicarán cuáles son las opciones que se acercan más a todas tus exigencias y requisitos.