Estados Unidos registra otro récord diario de casos de COVID-19 al tiempo que los contagios aumentan en 31 estados

Estados Unidos registró el jueves, por segundo día consecutivo, las cifras diarias más altas de casos de coronavirus desde el comienzo de la pandemia. El aumento no muestra signos de desaceleración y ha puesto fin a los avances logrados luego de que cientos de millones de estadounidenses pasaran semanas bajo medidas de confinamiento.



Actualmente, 31 estados reportan aumentos diarios de 5% o más en los casos de COVID-19. Estados Unidos ha confirmado más de 2,4 millones de casos, la cifra más alta por lejos a nivel mundial. No obstante, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades sostuvieron el jueves que las pruebas de anticuerpos realizadas revelan que la tasa real de contagio por coronavirus es probablemente diez veces mayor.



En el estado de Arizona, el gobernador republicano Doug Ducey pidió el jueves a los residentes que usen tapabocas en público, revirtiendo su postura anterior de no exigir el uso de máscaras para cubrirse el rostro.



El gobernador Doug Ducey manifestó: “La COVID-19 está muy extendida en Arizona. Se encuentra presente en los 15 condados. Está aumentando, y a un ritmo acelerado, en todos los grupos demográficos”.



En el Centro Médico de Texas, el hospital más grande del estado, situado en la ciudad de Houston, la totalidad de las camas de la unidad de cuidados intensivos están ocupadas. Las autoridades de salud pública temen que el virus pronto pueda sobrecargar el sistema de atención médica de la ciudad. Estas son las palabras del doctor Peter Hotez, de la Escuela de Medicina de Baylor.



El doctor Peter Hotez afirmó: “Creo que si los números continúan aumentando a este ritmo, Houston está en camino de convertirse en la ciudad más afectada de Estados Unidos”.



El gobernador de Texas, Greg Abbott, ordenó la cancelación de cirugías electivas en varios condados. El jueves admitió que su estado enfrenta un “brote masivo” de COVID-19, pero sostuvo que pondría una pausa —pero no daría marcha atrás— a la reapertura de las actividades económicas de Texas.



El gobernador Greg Abbott sostuvo: “Si usted no necesita salir para ir a trabajar, o para ir a la tienda o realizar alguna otra actividad, lo mejor que puede hacer es quedarse en casa”.



En el estado de Florida, un aumento récord en los casos de COVID-19 ha llevado la cifra oficial de muertes a más de 3.400. Los estados de Alabama, Misuri y Nevada también registraron niveles récord el jueves, mientras que el principal funcionario de salud pública del estado de Misisipi afirmó estar “aterrorizado ante la sobrecarga del sistema de atención médica”.



El equipo de trabajo sobre coronavirus de la Casa Blanca realizará el viernes una sesión informativa pública por primera vez en casi dos meses.