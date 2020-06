​La dimisión del ministro Jesús D Mez Madrid, Girona Lectores

@DiarioSigloXXI

sábado, 27 de junio de 2020, 10:40 h (CET) La oposición y las asociaciones de jueces han pedido, a primeros de este mes, la dimisión del ministro de Interior, pero él se negó al contar con el respaldado del Presidente Sánchez. Y es que todo este asunto tiene que ver con la estrategia gubernamental que necesita eludir su responsabilidad en torno al 8-M, y necesita también el apoyo de los independentistas, para quienes Pérez de los Cobos era una pieza a batir. Es importante restablecer la verdad y el honor del coronel destituido por guardar el obligado secreto de un sumario judicial que investigó la acción del Gobierno en torno a la manifestación del 8-M pero, sobre todo, está en juego preservar la separación de poderes y el respeto a las instituciones como fundamento del sistema democrático. Me parece que está es su derecho, Pérez de los Cobos, a pedir se le restituya el cargo.











Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​COVID-19 y aborto autoinducido por píldoras Jaume Catalán Díaz, Girona ​Buscar la paz y no réditos electorales Juan García, Cáceres ​Libia JD Mez Madrid, Girona ​Tres objetivos Domingo Martínez Madrid, A Coruña La tenaz contumacia Venancio Rodríguez, Zaragoza