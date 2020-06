​Tres objetivos Domingo Martínez Madrid, A Coruña Lectores

sábado, 27 de junio de 2020, 10:37 h (CET) Todo esto no significa ni mucho menos que la crisis económica está resuelta. Hay todavía muchas incógnitas y va a ser decisivo cómo se comporte el sector turístico este verano. El Gobierno ha hecho bien en aprobar el Ingreso Mínimo Vital pero esta herramienta no se puede considerar la solución a la crisis, es una última red. La prioridad es la creación de empleo en un país en el que el peso del sector privado ha caído a mínimos. Y para fomentar la creación de empleo hay que crear confianza, alentar las inversiones, adecuar el mercado laboral a las nuevas necesidades. En los primeros compases de la crisis el Gobierno aprobó las famosas líneas de crédito, pero desde entonces no se ha hecho nada. Se ha hablado, eso sí, de nacionalizaciones. España tiene tres objetivos: empleo, empleo y empleo.















