La tenaz contumacia

−Papá, ¿qué quiere decir tener la mente abierta? −No tenerla cerrada. − ¿Y qué tengo que hacer para que mi mente se abra? −Es muy fácil caer en el error de pensar que el hecho de leer abre la mente. Porque si siempre leyeras a gente que opina lo mismo que tú, lo único que conseguiría es reafirmarte en tus errores. Lo que tienes que hacer es leer de todo y a todos y sacar tus propias conclusiones. A la vez, escuchar cualquier opinión; sobre todo sí es contraria o diferente a la tuya. Y si no estás de acuerdo con ella, que sea la contundencia de los argumentos los que luchen, no tú contra la otra persona. Y siempre agradece la oportunidad de encontrar a algo o a alguien que opine diferente a ti porque eso te dará la oportunidad de abrir tu mente. −Papá, pero ¿por qué tengo que escuchar a los intolerantes? −Precisamente, hijo, no debes escucharlos porque ellos tienen la mente cerrada, no te escucharán. Y, probablemente, te crearás un enemigo si intentas dialogar con argumentos más contundentes que los suyos.

