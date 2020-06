10 consejos para elegir el cerrajero adecuado por Portal Cerrajeros Comunicae

viernes, 26 de junio de 2020, 15:47 h (CET) Ha dado un portazo, ha perdido sus llaves, ha sido víctima de un robo, o quiere blindar su puerta o hacer que le instalen ángulos antipinzamiento, etc. El cerrajero es el profesional que necesita. Pero la pregunta que viene a la mente es: ¿Cómo se elige un cerrajero con total tranquilidad?

Aquí hay 10 maneras de asegurarse de que se escoge el cerrajero correcto.

Un amigo ya ha contratado este cerrajero

Nada como el boca a boca. Un amigo llamó a un cerrajero cuando perdió sus llaves. A los 30 minutos de su llamada, el profesional estaba allí, a los pocos minutos la puerta estaba abierta y el precio era razonable. Bien.

Una llamada telefónica de un profesional

Cuando se llame al cerrajero 24 horas, él debe ser capaz de hacer las preguntas correctas para determinar la urgencia, traer el material adecuado y dar una orden de precio.

Se entregará un presupuesto y una factura

Después de analizar el problema, el cerrajero dará una estimación que deberá firmar antes de que comience el trabajo. Al final del trabajo, recibirá una factura pagada para un posible reembolso de su compañía de seguros.

Un cerrajero busca la mejor solución

Aquí es donde a menudo ocurre la estafa. El cerrajero dice que hay que cambiar toda la cerradura, mientras que un verdadero profesional busca el problema y propone la solución más eficiente y rentable.

Los precios se fijan de antemano

Ya sea para la solución de problemas o la instalación, el cerrajero debe ser capaz de mostrarle sus tarifas establecidas de antemano: viaje, mano de obra y material. Si algunas cerraduras son muy caras, puedes optar por modelos más baratos.

El cerrajero llega con piezas de repuesto

Un profesional debe ser capaz de trabajar con las herramientas y piezas más comunes. Si tiene que pedir una pieza, debe poder instalar un sistema temporal que garantice su seguridad.

Su viejo equipo defectuoso le es devuelto

Bajo ninguna circunstancia el cerrajero debe llevarse el equipo defectuoso. Así demuestra que no hace ninguna recuperación y en caso de disputa, queda una prueba.

Intercambiando con el cerrajero

Aprovechar la presencia de un cerrajero para hacer preguntas. Debería poder responder con explicaciones claras. De la misma manera, este mismo profesional debería aprovechar su intervención para ofrecer varios consejos de seguridad.

Intervenciones nocturnas y de fin de semana

Si un cerrajero no puede esperar, llamarle. Tener en cuenta que las estafas son más frecuentes por la noche y los fines de semana. Llevar encima el número de teléfono de un cerrajero serio para evitar sorpresas desagradables.

¿Cómo reconocer a un verdadero profesional?

Preferiblemente, seleccionar un cerrajero con licencia y muchos seguros, cuyo equipo instalado esté certificado.

