El primer Women 360º Congress en RV aborda los retos y oportunidades de la tecnología contra la Covid19 Comunicae

viernes, 26 de junio de 2020, 15:21 h (CET) Todo un éxito ha resultado la jornada Coronatech, en Realidad Virtual (RV), organizada por el Women 360° Congress el 25 de junio, en el que se ha analizado el rol de la tecnología en la gestión de la Covid19 para la investigación y la atención sanitaria, las start-ups y el tratamiento de datos. Más de 150 personas, con avatares personalizados, han participado en este congreso, inédito por su experiencia virtual El Women 360° Congress, en medio de la pandemia de la Covid19, ha apostado por integrar tecnología disruptiva para la convocatoria de su último evento, que cada año reúne a expertos en Innovación Tecnológica y la Salud, dando visibilidad del talento femenino y la promoción de la salud como eje estratégico de cambio. En esta jornada la temática central fueron los impactos sanitarios, tecnológicos, y sociales de la actual crisis de Salud. Patrocinado por Naturgy, el Congreso de este año se realizó a través de la Realidad Virtual, y ha contado con la colaboración de la Generalitat de Catalunya, el Instituto de Formación Contínua-IL3 de la Universidad de Barcelona, la Fundación TIC Salut Social, el Colegio de Farmacéuticos de Barcelona, el Colegio de Médicos de Barcelona, el Institut Català de les Dones, Capitalismo Consciente, COVIDWarriors y ctecno; así como de Naturgy, Kern Pharma y Gynea Laboratorios.



La bienvenida al evento la dio – con un avatar personalizado- Carmen Fernández Álvarez, Directora de Talento Directivo y Cultura de Naturgy, para luego dar paso a las presentaciones de la Directora General de Societat Digital en la Generalitat de Catalunya, Joana Barbany; la Presidenta del Institut Català de les Dones Laura Martínez Portell; la Vicepresidenta 1ª del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona, Dra. Elvira Bisbe; la Vicepresidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Barcelona, Nuria Bosch, y Rosa Cuscó, creadora y fundadora del Women 360º Congress. Los miembros de la sesión inaugural han coincidido en la importancia de seguir luchando por la igualdad y la presencia de la mujer en los sectores TIC y salud. “La primera línea de lucha contra la Covid19 ha sido protagonizada por colectivos muy feminizados”, ha asegurado Laura Martínez Portell. Presidenta del Institut Català de les Dones, que ha destacado también todas las investigaciones sobre la Covid-19 que están siendo lideradas por investigadoras. Joana Barbany, Directora General de Societat Digital a la Generalitat de Catalunya, ha recordado la necesidad de “hacer el sector TIC más atractivo para las mujeres, sobre todo en esta etapa de recuperación en que la tecnología es clave”. Por su parte Elvira Bisbe, Vicepresidenta 1ª del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona, ha puesto de relieve como en estos meses “la pandemia ha sido un gran catalizador de la telemedicina, que no acababa de despegar por miedos, y que ahora ha aumentado exponencialmente. Hemos visto las enormes ventajas que ha supuesto para la atención del paciente y para evitar riesgos de contagios.” Finalmente, Nuria Bosch ha destacado el importante rol que han realizado los farmacéuticos durante la pandemia, desde los diferentes ámbitos de actuación.



La primera conferencia ha sido la de la Dra. Rocío Teresa Martínez-Núñez, investigadora en biología molecular en el King's College de Londres, que ha destacado la importancia de escalar algunas de las tareas de lo laboratorios, especialmente durante la máxima carga de trabajo, y el proyecto colaborativo que ha permito crear robots para automatizar una parte del trabajo, gracias a la tecnología abierta y personalizable, lo que permite implementarlos en instalaciones con diferentes activos y protocolos. “La clave del proyecto”, destaca la doctora, “ha sido la coordinación del proyecto entre voluntarios de 4 países diferentes y la compartimentalización del proyecto, cada uno aportado su especialización.



Posteriormente, ha tenido lugar la primera mesa, en la que el Dr. Cristian Ochoa, adjunto en la Unidad de Psico-oncología y responsable del Comité Psicosocial del Hospital Duran y Reynals del ICO, aseguró que “la relación que esperamos tener con nuestros profesionales tras la explosión de la era digital está estableciéndose ahora con especial fuerza, tras la Covid19 . En el mundo digital se recreó hace pocos años el clásico paternalismo "sanitario" del experto. Ahora, se está pasando a co-crear espacios de confluencia y alianza terapéutica entre profesionales y usuarios. Pasaremos de relaciones digitales a ecosistemas digitales multi-relación”.

En la misma mesa ha participado el Dr. Andreu Veà Baró, fundador de COVIDWarriors, explicando los múltiples proyectos tecnológicos surgidos gracias a los voluntarios del movimiento COVIDWarriors: “el truco es tener a personas excelentes trabajando de forma coordinada en proyectos de alto impacto”, ha asegurado.



El Dr. Manuel Armayones, investigador en el Behavior Design Lab del eHealth Center de la UOC, ha analizado la importancia del diseño persuasivo en las apps para conseguir el cambio de comportamiento en salud. Por su parte, Begoña Cendoya, abogada especializada en Derecho TIC, propiedad intelectual, privacidad y protección de datos, ha comparado los diferentes escenarios de gestión de la pandemia en Corea del Sur y en España, mostrando el reto que puede suponer para la privacidad de los datos en salud.



Innovación tecnológica en salud

La segunda mesa de la jornada ha contado con la participación de profesionales como Miriam Méndez, responsable del área de Investigación de la Oficina de Protección de Datos de Salud, de la Fundación TIC Salut Social: “La investigación en salud ha sido una pieza clave en la lucha de la Covid19 por el uso de nuevas tecnologías, con el surgir incluso de algoritmos que nos pueden ayudar a diagnosticar a través del análisis de imágenes como radiografías.” En opinión de Méndez, con la actual normativa de protección de datos “es más fácil hacer investigación, porque disponemos de más herramientas para legitimar los datos de investigación, pero siempre pensando desde el principio en esta necesidad, desde el diseño, por defecto.”



Seguidamente, Karma Peiró y Xaquin Veira, de la Fundación ViT (Visualització per a la Transparència), aseguraron que “los datos sin una interfaz clara para acceder a ellos, sin herramientas para explorarlas de manera sencilla y sin un contexto, sirven de muy poco. Una transparencia real de los datos es aquella que permite a los investigadores, al sector privado y a la ciudadanía colaborar en la búsqueda de soluciones y tomar decisiones basadas en evidencia.”



Por su parte, Montserrat Delgado Llavina, Directora de Educación de EIT Health Spain - una comunidad internacional de innovadores en el ámbito de la salud- ha explicado cómo se han acelerado proyectos y start-ups tecnológicas, que han permitido facilitar la innovación en el diagnóstico, el tratamiento y el desarrollo de soluciones para la pandemia, para el presente y el futuro.



Finalmente, Àngels Cadena, coordinadora de Dirección de Escuelas Públicas, cerró la jornada con el mensaje de que la tecnología es algo que ha permitido “compaginar esfuerzo individual y cooperativo y establecer redes humanas más fuertes.”

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​El hotel Lima en Marbella abre sus puertas después de una gran remodelación Marbella es aclamado como uno de los mejores y más importantes destinos turísticos que tiene Europa De acuerdo con la Doctora en Quiropráctica Irma Sierra, los suplementos se necesitan para fortalecer la columna vertebral Dominicanos promueven la novedosa modalidad: "Turismo Sostenible Covid-Free" Alianza entre Vytrus Biotech e IRTA para la investigación y preservación del olivo en Cataluña 10 consejos para elegir el cerrajero adecuado por Portal Cerrajeros