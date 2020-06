Montes de Galicia explica 6 normas si se come fuera y se está a régimen Comunicae

viernes, 26 de junio de 2020, 13:59 h (CET) Conciliar vida social (ahora que se puede) con la operación bikini siempre resulta un reto; ahora bien, ¿y si hubiese una forma de armonizar esta "deliciosa" lucha entre ir a probar los templos culinarios ya abiertos y no volver con unos kilos extra? Montes de Galicia #elmejorgallegodemadrid da las pautas para no renunciar a la vida social por el hecho de estar a dieta y sugiere alguno de sus platos para formar un menú suculento, bajo en calorías y, por supuesto, sano. losmontesdegalicia.es Antes de salir.Es recomendable tomar un snack antes de llegar al restaurante para ayudar al cuerpo a controlar el hambre y poder pedir con mesura (una pieza de fruta o un yogur griego sería suficiente, aunque también se puede llenar el estómago con un caldo de vegetales), así se evitará caer en las tentaciones más apetecibles y menos healthy que se acumulan en forma de kilos extra.

Benditos aperitivos. Un rotundo sí al jamón, los encurtidos, frutos secos, los boquerones en vinagre, las gambas, el salpicón de marisco, los mejillones o los berberechos. Hay que huir de las patatas fritas, kikos, croquetas, hojaldres y rebozados. Acompañar este momento “delicatesen” con una copa de vino tinto y tratar de evitar la cerveza ¿una opción mejor? Nada de alcohol, apostar por un zumo de tomate o agua con gas y una rodaja de limón.

Primer plato. Es importante que esté formado por verduras, a la plancha o cocidas es una buena elección; las ensaladas son una opción muy saludable, el hecho de tener que masticar un rato hortalizas crudas lleva un trabajo gástrico importante que hace que se coma menos después; eso sí, cuidado con el aliño, es mejor que lo dosifique uno mismo, se puede utilizar aceite de oliva virgen extra pero mejor una vinagreta ligerita o simplemente sal y limón.

Pescados o carnes magras para el segundo. Elaborados de forma sencilla, siempre a la plancha o al horno sin salsas demasiado pesadas (tanto a la hora de la comida como de la cena). Preguntar al camarero por la guarnición, optar por verduras, ensalada o una patata asada y controlar las porciones.

¿Renunciar al postre? Es aconsejable elegir fruta de temporada o un sorbete de limón sin alcohol. Para los amantes del dulce, se pueden dar el gusto con una infusión endulzada con miel y limón o, si no hay más remedio, compartir con otros comensales.

Un consejo extra. Comer despacio, permitirá disfrutar más de la comida, ser más consciente de las porciones que se consumen y hará que el cuerpo tenga sensación de saciedad con menos cantidad de alimentos y haga una digestión más ligera.

En Montes de Galicia

Montes de Galicia ofrece la mejor cocina atlántica que se reinventa a diario entre las tradicionales recetas del norte y lo más vanguardista de la nouvelle cuisine. Una buena elección de entrante o principal podría ser su ensalada de jamón ibérico de pato, pasas y piñones en esencia de cilantro PVP (15,90€); sardinas ahumadas con tartar de aguacate y tomate cherry PVP (12,90€) o, por qué no, apostar por lo seguro con su tradicional pulpo a feira con aceite de oliva virgen extra PVP (24,90€).

De segundo, una buena recomendación es optar por su exquisito rodaballo con ajada gallega PVP (30€) simple, de calidad y un plato perfectamente compatible con la “temida operación bikini”. También es opción la lubina salvaje a la pimienta de sezchuan y salsa de vino tinto, irresistible. PVP (30€). "Si lo tuyo es más la carne, decántate por su steak tartar de tuétano asado y patatas sufflé PVP (33,30€)", recomiendan.

Lo ideal sería acabar el festín con una infusión o una pieza de fruta de temporada.

Acerca de Los Montes de Galicia

Situado en el corazón de la capital y considerado el #mejorgallegodeMadrid, Montes de Galicia ofrece la mejor cocina fusión, a caballo entre la tradición del norte y lo más vanguardista de la nouvelle cuisine que se reinventa a diario. Un restaurante donde el producto, aderezado y cuidado hasta el extremo transporta a los bosques y los pueblos mágicos de Galicia. Todo en un exquisito ambiente que recoge y acompaña a los comensales, donde el frescor de los azules del cantábrico se mezcla con los violáceos del atlántico y los verdores de la tierra húmeda, para que todo sea disfrutar.

Para su dueño, Jose Espasandín, propietario del restaurante desde 1997, ser considerados como el mejor restaurante gallego de Madrid simboliza algo más grande que una simple distinción, es sobre todo un reto que le hace superarse día a día. Gracias a esta filosofía han llegado a lo más alto de la gastronomía madrileña, logrando magníficas valoraciones en la aplicación Tripadvisor, entre los mejores restaurantes de Madrid, y el mejor de todos entre los exponentes de la cocina gallega en la capital.

La celebrada carta ha sido creada con los más selectos productos de la tierra y está basada en la dieta atlántica que poco tiene que envidiar a la mediterránea. En Montes de Galicia la salud y el placer no están reñidos, bailan juntos, como meigas, alrededor del puchero.

Sencilla y basada en los sabores, texturas y aromas del norte. Con los mejores y más frescos ingredientes, Jose Espasandín, ha creado una selección de platos para Montes de Galicia en los que fusiona la cocina más tradicional del norte con toques vanguardistas, consiguiendo así innovadoras recetas que deleitan todos los paladares.

Y para todos aquellos que quieran disfrutar de un agradable espacio en compañía de amigos, un afterwork con compañeros de trabajo o tomar algo en pareja, Montes de Galicia ha creado un espacio coctelería inigualable, abierto hasta las 2,30 de la madrugada.

