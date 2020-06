Aumenta la demanda de protectores para garajes tras el confinamiento, apunta Termiser Protecciones Comunicae

viernes, 26 de junio de 2020, 12:51 h (CET) El incremento de percances de tráfico en las primeras semanas de la desescalada ha provocado un incremento de las peticiones de instalación de protectores de parkings y garajes para minimizar riesgos ante posibles impactos, señalan desde Termiser Protecciones Uno de los efectos que ha tenido en gran parte de los españoles el confinamiento ha sido la falta de práctica al volante, al haberse establecido las restricciones de movilidad asociadas al Estado de Alarma.

Durante los primeros días de la llamada etapa de desescalada, se ha dado un incremento considerable de impactos y percances en los vehículos, un hecho que ha provocado un crecimiento en la demanda de protectores de coches de Termiser Protecciones que se instalan en lugares críticos como los garajes o aparcamientos públicos y privados.. Los expertos consideran que la falta de práctica durante el encierro es una de las claves para entender este fenómeno.

Incremento del uso del vehículo privado en detrimento del transporte público

Los despistes no es el único factor a tener en cuenta como posible causa de los percances automovilísticos; voces autorizadas del sector de los seguros advirtieron justo antes de levantar las medidas más estrictas de confinamiento que se esperaba un incremento de la siniestralidad.

Se basan en que se cree que se asumirán más riesgos en el regreso al volante y la subida gradual de índices de retenciones en las grandes ciudades, al preferir desplazarse en el vehículo privado sobre la alternativa del transporte público (se estima una reducción de hasta un 25% del uso de medios colectivos en favor de la movilidad individual).

No sólo despistes

Aunque se apunte en mayor medida a despistes o falta de práctica, es fundamental atender a otros aspectos importantes del funcionamiento del propio automóvil; por ello, los expertos recomiendan revisar a conciencia distintos componentes esenciales del mismo, como los frenos, la batería, el motor o los niveles de líquidos.

Estos puntos son algunos de los que más han podido sufrir el parón de estos últimos meses, por lo que revisar la cantidad de los líquidos, comprobar el estado de la correa y de los manguitos, revisar el rendimiento de los frenos, medir la presión de las ruedas o verificar que el alumbrado funciona correctamente son algunas de las medidas más importantes a las que se debe hacer frente al retomar la actividad.

La llegada a la conocida como “nueva normalidad”, debido a la vuelta a la actividad cotidiana en cuestiones de tráfico, ha supuesto una mayor concienciación de las necesidades de entornos seguros para la conducción.

De ahí que cada vez más parkings y garajes hayan optado por la instalación de protectores que minimicen y eviten daños, tanto en la carrocería de los coches como en las infraestructuras de estos recintos.

Termiser Protecciones cuenta con los componentes más indicados para amortiguar los posibles impactos e impedir cualquier disgusto relacionado con la integridad de los vehículos.

