Juan Ferri y José Baldó: El complejo ecológico más recomendado en Expedia Comunicae

viernes, 26 de junio de 2020, 12:19 h (CET) Las tendencias turísticas actuales ponen como prioridad el cuidado de la naturaleza y la explotación de los recursos de una forma responsable y sostenible. Las nuevas olas de turistas alrededor del mundo están buscando los sitios que compartan estos valores y cada día hay quienes se suman a estas filosofías Tal es el caso del hotel Sandos Caracol Eco Resort, de los empresarios Juan Ferri y su socio Jose Baldó, que fue clasificado en el primer lugar del mundo como la estancia ecológica más recomendada por los viajeros de Expedia que buscan experiencias que favorezcan al medio ambiente y reduzcan la huella ecológica.

Expedia, la agencia de viajes en línea más grande del mundo, evaluó los comentarios de ocho millones de vacacionistas, y calificó a Sandos Caracol como la estancia ecológica más recomendada, por encima de complejos ubicados en destinos ecológicos como Costa Rica y Brasil.

Sandos Caracol se encuentra ubicado en la ciudad de Playa del Carmen, dentro del complejo Grand Coral, un exclusivo residencial con campo de golf, ahora parte del Grupo Salinas, y que contó en su creación con una inversión extranjera en millones de euros por parte del Banco de Valencia, en conjunto con el empresario de Sandos, Juan Ferri.

Este histórico reconocimiento se debe primordialmente a las extensas políticas con respecto al manejo de residuos, consumo de recursos y conservación natural que maneja el complejo hotelero; en segundo lugar, las oportunidades que ofrece a los huéspedes de realmente involucrarse en prácticas ecológicas y sustentables, como paseos ecológicos, interacción con animales libre de crueldad y sesiones de meditación en la playa; y en tercer lugar, su compromiso con la comunidad, que se refleja en celebraciones de la cultura maya, mercado de artesanos dentro del resort, y acuerdos en apoyo a las escuelas locales.

Si bien para los empresarios del grupo, el ser catalogado como líder en el Top Ten de hoteles ecológicos en el mundo es un logro increíble, un hito aún más significativo es ser reconocido como el único hotel ecológico en toda América Latina que forma parte de esta selección; lo que pone en perspectiva no solo el gran esfuerzo de la cadena, sino también el gran camino que queda por recorrer como región.

Expedia también reveló los diez destinos principales para el ecoturismo, con México ubicado en el segundo lugar. Esta mención no solo es un honor increíble para la cadena hotelera, también representa un gran logro en su historia.

Esta recomendación, junto con las prácticas sostenibles y las Certificaciones de Rainforest y Travelife Gold obtenidas por el mismo complejo hotelero, solo solidifican la dedicación y determinación los propietarios del grupo hotelero, Juan Ferri y José Baldó para continuar marcando la diferencia en la industria hotelera al brindar un servicio excepcional y al mismo tiempo reducir la huella ecológica y crear conciencia en los vacacionistas.

La cadena hotelera de Sandos Hotels and Resorts cuenta al momento con 4 propiedades en México, así como otras 4 en territorio Español, distribuidas en los destinos de playa más populares de ambos países.

