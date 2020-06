Greenplan y DHL; los expertos en logística lanzan un algoritmo para optimizar rutas individuales Comunicae

viernes, 26 de junio de 2020, 12:23 h (CET) La nueva solución para la planificación y optimización de rutas totalmente dinámicas ayuda a reducir las emisiones de CO2. Su enfoque está basado en datos, en patrones históricos de tráfico y en tiempos de entrega. El algoritmo de Greenplan supera la eficiencia de las herramientas de planificación existentes y ahorra hasta un 20% de coste Greenplan, una empresa de nueva creación financiada por DHL, está lanzando un poderoso algoritmo para optimizar las rutas de entrega y reducir el número de paradas en el transporte. El algoritmo aprovecha todo el potencial del enrutamiento inteligente, utilizando toda la información y los datos disponibles para optimizar las rutas de transporte en un área de entrega completa, mientras que las soluciones existentes se ocupan de subáreas más pequeñas para hacer frente a la complejidad. Al hacer esto, Greenplan establece un nuevo punto de referencia. Refuerza los esfuerzos de eficiencia y sostenibilidad de la industria, sin comprometer la calidad de la planificación. El algoritmo ha sido desarrollado por científicos de la Universidad de Bonn, en cooperación con expertos en logística de DHL. Greenplan presta apoyo a los clientes que realizan transporte por carretera y entregas de última milla, así como a proveedores que ofrecer este tipo de servicios, con el fin de mejorar sus horarios.

"En Greenplan queremos ayudar a que la industria sea más eficiente y sostenible. Con nuestro algoritmo inteligente y poderoso, estamos abordando la compleja tarea de la planificación eficiente de rutas al ofrecer una solución precisa y confiable que se puede integrar en los sistemas existentes", explica el Dr. Clemens Beckmann, CEO de Greenplan. "En contraste con casi todas las herramientas en el mercado, Greenplan, por primera vez, calcula las rutas de acuerdo con la información histórica del tráfico disponible en el nivel de la calle. Esto, a su vez, permite a nuestros clientes ahorrar hasta un 20% de costes en comparación con las soluciones de optimización de ruta estándar y en consecuencia reducir su huella de carbono, simplemente reduciendo los kilómetros recorridos".

Las necesidades de los clientes cambian constantemente: el creciente mercado de comercio electrónico está incrementando la demanda de entregas el mismo día, mientras que el mercado de logística analiza cada vez más que el proceso se realice 'justo a tiempo'. El algoritmo de Greenplan está equipado para tales casos y es capaz de asimilar no solo las direcciones específicas sino también las ventanas de tiempo de entrega individuales a nivel de envío. Al considerar los tiempos de viaje específicos para cada dirección dependiendo de la hora del día, Greenplan también es capaz de encontrar la hora de inicio óptima de los recorridos de entrega. Estos recorridos mejorados aumentan la previsibilidad para los clientes y son también óptimos para los conductores. La solución también admite la planificación de contingencias en caso de que los datos de entrega serán incompletos y considera variables relevantes para el sistema, como diferentes tipos de carga o cumplimiento de las regulaciones. Estas características ofrecen una solución robusta que se adapta a una variedad de problemas o cambios personalizados.

Greenplan permite a los clientes manejar sus propias estrategias ecológicas al permitir reducciones de emisiones de CO2 a través de distancias más cortas y menos recorridos. Greenplan no solo proporciona visibilidad sobre la huella de carbono estimada según las rutas de entrega planificadas, sino que también considera las emisiones por tipo de vehículo para planificar las rutas más eficientes en CO2. Además, el algoritmo es capaz de considerar parámetros específicos para flotas de vehículos eléctricos, como límites de alcance por vehículo. En conjunto, el algoritmo inteligente conduce a un menor coste y menores emisiones de CO2 para el mismo trabajo de entrega. Esto ayuda no solo a las empresas de logística, sino también a los proveedores de servicios que necesitan planificar los horarios de su personal.

La logística es una industria altamente fragmentada, que ofrece una multitud de soluciones para procesos individuales. Para aprovechar todo el potencial de estas capacidades y optimizar la gestión de recursos, Greenplan se asoció con el Instituto de Investigación de Matemáticas Discretas de la Universidad de Bonn para diseñar un nuevo algoritmo inteligente capaz de satisfacer las necesidades comerciales únicas de los clientes, al tiempo que garantiza tiempos de procesamiento de datos cortos.

El Grupo Deutsche Post DHL, del que forma parte DHL, está generando valor para las empresas y la sociedad a través de desarrollos de como Greenplan. En España, su división DHL Parcel, ya cuenta con una estrategia de entregas sostenibles y con las alternativas de entrega en la última milla eficientes y sostenibles, para así contribuir a alcanzar el objetivo marcado por el grupo con su estrategia 'Misión 2050', con la que quieren reducir a cero las emisiones relacionadas con la logística para el año 2050.

