Cómo proteger la piel de los daños producidos por la mascarilla según la web noeliabarrena.es

viernes, 26 de junio de 2020, 11:19 h (CET) Este año 2020 no está siendo un buen año la piel. Las semanas de encierro, el estrés e incertidumbre, una alimentación descuidada y la falta de luz solar han hecho mella en ella y ahora, el uso continuado de la mascarilla se ha convertido en un nuevo factor perjudicial para su buena salud El uso generalizado de mascarilla es un hábito necesario en estas últimas semanas, pero la piel del rostro no está acostumbrada a estar tapada durante horas.

Como consecuencia, muchas personas que deben llevarla diariamente están experimentando una serie de problemas en la piel. Especialmente aquellas personas con piel sensible.

¿Cómo afecta el uso de mascarillas a la piel?

Mantener durante horas la piel tapada produce, por un lado, un aumento de la temperatura en la zona, y, por otro, una falta de oxigenación.

El calor, la humedad y una oxigenación deficiente favorecen la acumulación de suciedad y toxinas en los poros, lo que puede dar lugar a la aparición de granos.

Por si fuera poco, a todo ello hay que sumarle el roce continuo del tejido de la mascarilla con la piel del rostro. La consecuencia es que, al retirarse la mascarilla, las personas se podrán encontrar con una piel enrojecida, irritada, deshidratada y en ocasiones podrán observarse la aparición de granos o eccemas.

¿Cómo evitar que la mascarilla dañe la piel?

Una piel saludable será más resistente frente al uso de la mascarilla, por lo que la primera línea de batalla será reforzar la rutina de limpieza e hidratación, usando siempre productos adaptados al tipo de piel de cada persona. Limpiar la piel en profundidad es necesario para evitar que los poros se obstruyan y que las toxinas acumuladas en la piel desaparezcan.

Por otro lado, la hidratación será la mejor aliada, permitiendo crear una barrera protectora frente al continuo roce.

Las personas deben ser cuidadosos/as para elegir los productos que utilizan para el rostro y evitar aquellos que lleven ingredientes irritantes o astringentes, que podrían empeorar el estado de una piel ya de por sí sensibilizada.

Tratamientos faciales para devolver la salud a la piel

Además de cuidar la piel a través de una buena rutina diaria, si se quieren resultados más visibles y duraderos, se podrá optar por tratamientos faciales, realizados en centros de estética especializados.

En la actualidad, el mundo de la cosmética ofrece un amplio abanico de tratamientos, adaptables a cada tipo de piel y centrados en distintos objetivos.

Para el cuidado específico de las pieles agredidas por el uso de las mascarillas, se recomiendan tratamientos para la limpieza en profundidad de la piel que permitan eliminar cualquier rastro de suciedad que pudiera generar la aparición de granos.

Además, esta limpieza en profundidad favorecerá la absorción del resto de productos que se apliquen posteriormente.

La hidratación será otro de los tratamientos necesarios para devolver a la piel su mejor aspecto, a través de productos específicos según el tipo de piel. Además, ese aporte de hidratación extra creará una barrera protectora en la piel.

Para pieles especialmente sensibles, o sensibilizadas tras el uso de la mascarilla, existen tratamientos específicos, como la máscara de led, con la que se pueden eliminar rojeces y calmar la irritación de la piel, a la vez que aumentamos su tolerancia.

Durante un tiempo, y por el bien de todos/as, tocará convivir con el uso frecuente de la mascarilla, pero, con unos buenos hábitos y con tratamientos específicos realizados por profesionales, se puede cuidar de la piel piel para evitar sus efectos dañinos.

