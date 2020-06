​La aparición de nuevas casas deportivas en España implica más espacios para que los españoles apoyen su deporte favorito Hablar de nuevas casas de apuestas en España, es hablar de innovación y ventajas que pueden disfrutar los jugadores Redacción Siglo XXI

viernes, 26 de junio de 2020, 10:10 h (CET) Con el momentáneo cese de las competiciones y torneos deportivos debido a la situación mundial actual, el español, acostumbrado a sus partidos y encuentros semanales, se ha quedado sin un espacio de entretenimiento. Sin embargo, gracias al establecimiento de las casas de apuestas deportivas y la cada vez más frecuente, aparición de nuevas casas de apuestas en España, se ha abierto un abanico de posibilidades para que los aficionados al deporte encuentren un nuevo lugar de recreación online y ¿Por qué no?, una nueva fuente de ingresos.



Una casa de apuestas deportivas es un sitio online que ofrece diferentes opciones de disciplinas deportivas, para que los aficionados al deporte o jugadores online, puedan apoyar con sus apuestas a sus deportes o deportistas favoritos. Por ejemplo, se celebra el gran referente internacional de fútbol español, el clásico entre el Real Madrid y el Barcelona, y tú tienes la certeza que tu equipo favorito será el ganador de ese encuentro. Entonces, entras a tu casa de apuestas favorita, desde tu ordenador o dispositivo móvil, le apuestas y te sientas cómodamente a disfrutar de tu partido.



Pero no solamente puedes apostar a quién gana el partido, la ventaja de las casas de apuestas deportivas es que cuentan con diferentes opciones de apuestas, tales como qué jugador mete el primer gol, cuál será el resultado final del encuentro, qué equipo es el primero en anotar, entre otras. Para ayudarte con ello, cuentas con las estadísticas de los últimos juegos, así como las de juegos similares mucho más antiguos.



Características con las que cuentan las nuevas casas de apuestas deportivas en España Hablar de nuevas casas de apuestas en España, es hablar de innovación y ventajas que pueden disfrutar los jugadores. Estas, cuentan con un software mucho más avanzado, que les ha permitido incorporar entre su portafolio de opciones, apuestas virtuales del tipo de video juegos, para que la experiencia del jugador sea tan real y emocionante como el juego en vivo. Esta opción es la gran ganadora durante esta pausa que se está celebrando en el deporte actual, aunque ya se empiezan a conocer noticias esperanzadoras, como lo es la vuelta del fútbol a España y próxima reanudación del resto de los deportes.



Otra característica de estas casas de apuestas online, es que por lo general les ofrecen a sus usuarios bonos y promociones mucho más atractivas. Para así lograr atraer a más público, seducidos por las grandes recompensas que pueden conseguir.



Además, ofrecen nuevas disciplinas a la plantilla de opciones disponibles. A pesar de que el fútbol es el deporte más popular en España y en el mundo, los jugadores de las nuevas casas de apuestas deportivas ahora pueden disfrutar de otros deportes. Tales como Boxeo, UFC, Hockey, Bádminton, carreras de bicicletas, entre otros. Así cada necesidad y gusto deportivo puede ser saciado de forma fácil con sólo un clic. Pero ya no sólo desde un ordenador, sino a través también de un dispositivo móvil, porque estas además cuentan con app móviles. Así hacer seguimiento a los juegos, estadísticas, pagos, entre otros, es mucho más fácil y rápido. Y puede hacerse desde cualquier lugar y a cualquier hora.



Esta nueva característica, busca también llegar a un público más joven usuario y conocedor dedicado de los diferentes dispositivos móviles y al día con la vanguardia tecnológica del país. Esto incluye también nuevas tecnologías en lo concerniente a los pagos; adiós a los métodos de pago tradicionales y dependientes de las entidades bancarias, como tarjetas de crédito, débito y transferencias bancarias, cuyos tiempos de procesamiento pueden ser más largo. Y bienvenidos los métodos de pago modernos y más seguros, como billeteras y monederos electrónicos.



En resumen, el mundo avanza y nos toca a todos avanzar con él y adaptarnos a los nuevos modelos y sistemas de juego y apuestas online, mucho más convenientes, seguros y divertidos.





