La ‘Operación Salida’ dejará a los talleres hasta un 15% menos de ingresos que el año pasado

La reactivación del turismo nacional en España desde finales de junio coincidirá con el habitual inicio de la ‘Operación Salida’ que este año, por el contexto de crisis sanitaria y económica, dejará hasta un 15% menos de ingresos a los talleres respecto al año pasado, según datos de Euromaster, especialista en el mantenimiento integral y cuidado del vehículo.



No obstante, esta cifra representará una mejora con respecto al actual mes de junio, que se prevé cierre con una caída del 25% respecto al mismo periodo de 2019. De este modo, poco a poco se va ralentizando el impacto del confinamiento en los conductores y su movilidad, y también en las cuentas de los talleres que terminarán el año con un descenso de sus ingresos cercano al 20%, según la consultora GIPA.



No obstante, y a pesar del descenso previsto, el mes de julio volverá a marcar un año más un pico de trabajo para los talleres, concentrando un 17% del negocio este verano, lejos de la tendencia de años anteriores en los que el 12% de la facturación anual se hacía precisamente en este mes central del estío.



Y es que, con desplazamientos más lejanos y más kilómetros en ruta, el verano es una época de mayor exigencia para la mecánica del vehículo, lo que se traduce en mayor tráfico a los talleres para su puesta a punto. A ello hay que añadir la incidencia de los visitantes extranjeros, que suponen el 3% de los ingresos de la posventa en esta época, principalmente en los talleres de costa, donde la facturación aumenta un 10% de media en verano.



Por tanto, aun en el actual contexto, la Operación Salida servirá de revulsivo frente a las tradicionales campañas que el Estado de Alarma suspendió, como la Semana Santa, que lejos de lo que se piensa sólo representa un 5% de los ingresos anuales de los talleres.



No obstante, el comportamiento del mercado en verano dependerá, por un lado, del volumen de llegadas internacionales, que es todavía una incógnita. Y, por otro lado, del tipo de desplazamiento vacacional, pues este año los españoles pueden optar por mayor proximidad y desplazamientos más cortos, aunque también más recurrentes, y aquí se incluye desde las segundas residencias hasta la visita a los pueblos.



Según Jaime Scott, director de Retail Marketing B2C de Euromaster para España y Portugal, “confiamos también en revertir el impacto de la crisis con todos los mantenimientos pospuestos entre marzo y mayo, aunque no podemos olvidar que se han dejado de hacer miles de kilómetros en este periodo y eso, a medio plazo, tendrá sus efectos porque retardará las entradas al taller asociadas a operaciones de mecánica por desgaste”.