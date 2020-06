7 días de Estrategia y Herramientas para Superar la Crisis: cómo Emprender en la nueva Era Digital Comunicae

jueves, 25 de junio de 2020, 17:47 h (CET) Lioc Editorial patrocina el 'training' gratuito de una semana de duración y plazas limitadas que imparten Tomás Gracia y Sergio Veintemilla, con el que quieren ayudar a emprendedores y empresarios a aumentar ventas e ingresos y ganar visibilidad gracias a Internet La ayuda a los emprendedores ha sido siempre uno de los objetivos de Tomás Gracia y Sergio Veintemilla, a lo largo de sus respectivas carreras. Especialista en venta y negocios digitales, Tomás Gracia decidió en 2019 aplicar su experiencia de 27 años en el sector, de la venta directa en distintas empresas, para enfocarse en el mundo del emprendimiento, el desarrollo personal y el marketing digital. Por su parte, Sergio Veintemilla es un asesor estratégico y especialista en comunicación que trabajó por cuenta ajena hasta que se dispuso a formar a sus clientes en perfeccionar su capacidad comunicativa.

Ahora, y con el patrocinio de Lioc Editorial -que se ha especializado en dar visibilidad a los emprendedores- estos dos profesionales han decidido unir sus respectivos talentos, sus especialidades y sus experiencias en el training “La semana del emprendedor de la nueva era”, una formación de siete días con un aforo limitado que arranca el próximo lunes 29 de junio con el previo registro en el siguiente enlace: elmomentoeshoy.com

Dirigida a emprendedores, se trata de una formación gratuita pensada para que los participantes ganen posicionamiento frente a la crisis, superen creencias limitantes, encuentren a los clientes perfectos, se conviertan en expertos en ventas, venzan miedos, dominen el arte de la persuasión y aumenten los ingresos.

La semana del emprendedor de la nueva era aparece en un momento en el que la recesión económica que ha venido asociada a la crisis sanitaria de la pandemia de la Covid-19 ha puesto en serios aprietos a muchas empresas, negocios y proyectos que ven peligrar su continuidad. Con la intención de ayudarles a mantenerse a flote e incluso potenciarlos, Tomás Gracia y Sergio Veintemilla han diseñado un programa pensado para ayudar a los emprendedores a obtener resultados en el menor tiempo posible gracias a Internet.

El training está pensado para aquellas personas que están empezando a emprender pero que se sienten un poco perdidas porque les falta una hoja de ruta; para aquellos empresarios que se sienten frustrados porque su nivel de ingresos está estancado; para aquellos que se han apuntado a diferentes formaciones y entrenamientos pero no han obtenido resultados; y para los profesionales que saben que tienen un buen producto o servicio pero no tienen herramientas para venderlo a los demás.

En las diferentes sesiones, Tomás Gracia y Sergio Veintemilla irán proporcionando a los participantes las claves para eliminar las barreras que frenan el éxito, para encontrar la energía necesaria para tomar acción, para encontrar el nicho de mercado ideal, para perfeccionar la comunicación y para acabar siendo un experto en ventas. En definitiva, para fortalecerse frente a la crisis.

