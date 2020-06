Cambium Networks cambia el paradigma de la banda ancha con nuevas soluciones Wi-Fi 6 y tecnologías inalámbricas de 60 GHz que desplazan a la fibra terrestre Comunicae

jueves, 25 de junio de 2020, 17:31 h (CET) Basadas en décadas de experiencia inalámbrica y millones de radio enlaces desplegados, Cambium Networks (NASDAQ: CMBM) ha anunciado una avanzada gama de soluciones que eliminan las fronteras entre las tecnologías inalámbricas fijas y el Wi-Fi y proporcionan una alternativa muy competitiva a las redes de fibra terrestre de última milla, cambiando completamente el modelo económico de despliegue de la banda ancha en los entornos urbanos, suburbanos, rurales Los nuevos productos se basan en los últimos avances inalámbricos -Wi-Fi 6 para redes de área local y la tecnología de ondas milimétricas de 60 GHz para redes de área extendida- que se pueden gestionar como una única red a través de la plataforma de gestión de Cambium, basada en la nube. La suma de ambas ofrece una tecnología inalámbrica multi-gigabit líder en la industria con una reducción disruptiva del coste total de propiedad (TCO) por cada Mbps (megabits por segundo) suministrado.

Rendimiento y TCO de Wi-Fi 6: Cambium ha lanzado nuevos productos Wi-Fi 6, incluyendo dos puntos de acceso inalámbrico, seis conmutadores de multi-gigabit y un software mejorado basado en la nube que simplifica el diseño y la implementación de la red inalámbrica. El portfolio de Wi-Fi 6 de Cambium se basa en una arquitectura multi-radio definida por software que incrementa dramáticamente las velocidades de Wi-Fi mientras reduce los costos de propiedad hasta en un 30 por ciento en comparación con los productos de la competencia. Los nuevos equipos son ideales para empresas, edificios de oficinas, minoristas, escuelas, Hoteles, Hospitales, complejos de apartamentos y ciudades inteligentes que ahora pueden ofrecer más transmisiones de vídeo simultáneas y soportar más usuarios activos que nunca. Obtener más información aquí. Por su parte, los proveedores de servicios gestionados y los distribuidores pueden ofrecer más servicios, más atractivos y competitivos, y ampliar la rentabilidad de sus negocios. Obtener más información aquí.

La diferencia de 60 GHz: La adopción de la tecnología de ondas milimétricas de 60 GHz por Cambium Networks, que se materializa en nuevos productos que se lanzarán este verano, permitirá a los proveedores de servicios ofrecer el rendimiento y la fiabilidad de la fibra terrestre en lugares donde su despliegue no resultaba rentable por el enorme coste de estas infraestructuras. De acuerdo con las previsiones de Cambium Networks, el despliegue de esta nueva arquitectura, que ofrece un servicio de Internet de banda ancha de alta velocidad se producirá inicialmente en los entonos empresariales y residenciales. Obtener más información aquí.

Esta oferta se reforzó con la adquisición en 2019 de los productos Wi-Fi y servicios de nube avanzados de Xirrus. Con esta oferta ampliada, Cambium Networks espera ampliar su negocio exponencialmente en todo el mundo en los mercados de banda ancha inalámbrica fija y el acceso Wi-Fi cifrado en más de 22.000 millones de dólares en 2018.

"Desde Nueva York hasta Nápoles y Nigeria, todo el mundo quiere conexiones inalámbricas superrápidas", afirma Atul Bhatnagar, Presidente y Director General de Cambium Networks. "Al unir las soluciones de Wi-Fi 6 y 60 GHz con el software de nube, estamos cambiando las reglas de juego con una red inalámbrica unificada que puede servir a cualquier ciudad, cualquier empresa, cualquier escuela, cualquier negocio o cualquier industria con una fracción del costo de las redes cableadas. Con esta nueva ola de tecnología, lo inalámbrico es la nueva fibra y simplemente funciona".

Además de la adopción de Wi-Fi 6 y 60 GHz, en la nueva oferta de Cambium destaca el valor añadido de unos procesos de diseño centrados en el rendimiento, la escalabilidad, la flexibilidad y el bajo coste de propiedad, gestionados de forma centralizada a través de la nube. La ampliación de la cartera permitirá a Cambium ofrecer soluciones integradas a través de muchas categorías inalámbricas utilizando un único panel de control.

"Al igual que el diseño de un solo motor puede alimentar varios tipos de automóviles, la plataforma cnMaestro de Cambium puede soportar una amplia gama de aplicaciones inalámbricas", indica Peter Strong, Arquitecto Jefe de Cambium Networks. "Nuestro objetivo es ofrecer velocidad multi-gigabit, y convergencia LAN-WAN. Lo logramos mediante el uso de la tecnología inalámbrica de Qualcomm Technologies, diseñada para liderar la industria en rendimiento y fiabilidad".

"Qualcomm Technologies continúa colaborando con clientes como Cambium para hacer realidad una nueva visión de una red inalámbrica verdaderamente ubicua", afirmó Rahul Patel, vicepresidente ejecutivo y director general de conectividad de Qualcomm Technologies, Inc. "Consideramos que los enfoques innovadores que combinan las tecnologías backhaul-to-fronthaul de próxima generación, como Wi-Fi 6 y Wi-Fi de 60GHz, son fundamentales para permitir una nueva era de experiencias conectadas incluso en las condiciones más desafiantes".

Los nuevos productos Wi-Fi 6 de Cambium ofrecen un rendimiento y un valor sin precedentes frente a los productos de la competencia. Por ejemplo, el despliegue de 100 puntos de acceso XV3-8 de Cambium con gestión de nube XMS proporciona un ahorro de costes medio del 29,8 por ciento en cinco años, en comparación con despliegues similares de 100 puntos de acceso Wi-Fi 6 de otros cinco proveedores de Wi-Fi empresarial. De manera similar, una implementación de 100 puntos de acceso Cambium XV2-2 con administración cnMaestro proporciona un ahorro de costos promedio del 42,0 por ciento en cinco años, en comparación con implementaciones similares de otros cinco proveedores de Wi-Fi empresarial. (Las comparaciones se basan en la información sobre precios y especificaciones de productos del MSRP disponible al público).

Muchos clientes de Cambium ya han hecho realidad la visión de una red inalámbrica unificada que funcione en cualquier lugar:

El Centro Moscone de San Francisco ofrece Internet sólida como una roca a decenas de miles de dispositivos móviles llevados por los asistentes al evento.

El Hospital de Cáncer de Barretos, en Brasil, proporciona Wi-Fi seguro de alta capacidad para el personal, los pacientes y los visitantes.

La Nación Navajo tiene acceso a la educación digital con la banda ancha inalámbrica alimentada por energía solar de Sacred Wind Communications.

El festival Open for All que se celebra anualmente en Suiza proporciona Wi-Fi de alta densidad al aire libre para miles de amantes de la ópera gracias a Lesswire Communications.

Los clientes empresariales y residenciales de Sudáfrica han mejorado notablemente la calidad de su experiencia con el acceso inalámbrico de HeroTel.

