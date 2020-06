IEBS presenta una nueva línea de formación Semipresencial con un e-MBA Comunicae

jueves, 25 de junio de 2020, 17:39 h (CET) IEBS presenta su línea de formación Blended en Madrid, Barcelona y CDMX. El primer programa de IEBS Executive será un MBA para la Alta Dirección Digital. El MBA Ejecutivo contará con estancias en Sillicon Valley y Barcelona La escuela de Negocios Nativa Digital IEBS presenta su nueva línea de formación Semipresencial en Madrid, Barcelona, CDMX y Buenos Aires con el MBA in Digital Top Management.

El programa contará con los casos de éxito y fracaso más relevantes de la industria digital, tanto del ecosistema emprendedor como del mundo corporativo, business jam sessions a través de desafíos para aprender competencias digitales y desarrollar las habilidades de liderazgo que requiere un líder exponencial.

El alumno podrá acceder a todos los hubs donde se imparte el programa y asistir a las sesiones de Madrid, Barcelona, Buenos Aires o CDMX. Además, se irán combinando con visitas a las principales empresas tech de cada ciudad y dos semanas internacionales en Barcelona y Silicon Valley.

Dadas las características del programa su impartición está 100% garantizada pero, teniendo en cuenta las circunstancias actuales, IEBS Executive ofrecerá a los alumnos un reembolso en el caso de no poder celebrar las sesiones presencialmente.

El programa formará a los líderes de la nueva era digital en tres grandes bloques: Economía Digital y Transformación Digital, Tecnologías Disruptivas y Gobernanza y Control. Además, siguiendo las tendencias del líder exponencial, se trabajarán las competencias más valoradas a futuro por el mercado profesional equilibrando los siguientes enfoques: Futurista, Humanista, Innovador y Tecnólogo.

La comunidad también jugará un papel fundamental en este proyecto con una serie de servicios exclusivos para Alumni con el objetivo de fomentar el networking y la colaboración.

La metodología combinará las sesiones online donde se desarrollarán, mediante proyectos, las competencias necesarias para el desarrollo de líderes y empresas exponenciales y las sesiones presenciales, donde se analizarán los casos más relevantes de la industria, junto con ponencias inspiracionales de expertos internacionales como Natalia Olson-Urtecho, experta en IA y miembro del gabinete de Obama, Rodolfo Carpintier, pionero de internet, Néstor Márquez, top voice de Linkedin y experto en FOW, o Blanca Losada, exconsejera delegada de Naturgy.

El programa se impartirá en español y en inglés y los alumnos recibirán formación complementaria en Business English. La duración del programa será de 8 meses y contará con un número de plazas limitado a 15 alumnos por sede, dando comienzo el veintinueve de octubre. Para más información del programa: http://mbaexecutiveonline.com/

Sobre IEBS Digital School

IEBS es la 1ª escuela nativa digital online en español del mundo. Nació en 2010 con el propósito de mejorar la sociedad con educación de calidad a un precio justo, gracias a la tecnología, la automatización y el uso de la inteligencia artificial. Desde sus inicios IEBS ha formado a más de 123.000 alumnos en 53 países con sus más de 350 programas a la vanguardia de la innovación. Está considerada la 1ª escuela de negocios online de España según el ránking del CSIC y la 2ª de Latinoamérica según el ránking Iberoamericano.

