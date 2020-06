Cómo un champú exfoliante de RevitaLash puede salvar el pelo este verano Comunicae

jueves, 25 de junio de 2020, 15:39 h (CET) Sobre cómo un champú exfoliante puede salvar la melena durante las vacaciones “Se te va ca caer el pelo”, o no. El léxico popular da frases únicas que se acaban incorporando de manera natural a los recursos hablados de todos. Sin embargo, a nadie se le tiene que caer el cabello de manera literal, y es algo que se puede frenar, sobre todo en períodos de cambios de estación o en situaciones extraordinarias como son los picos de estrés. Con el verano, llega una de las fases anuales de mayor estrés para la melena, provocada por agentes como la sal del mar, el cloro de la piscina o la sobreexposición al sol.

De igual forma que cuando alguien toma vitaminas para evitar un resfriado, hay remedios que pueden ayudar a fortalecer la salud del cabello para que, cuando lleguen estas situaciones, esté mucho más resistente. “La clave está en hacer rituales completos y continuados que permitan eliminar las células muertas que pueden obstruir un folículo, impidiendo que un pelo pueda salir con fuerza, pudiendo crear una obstrucción que reste oxigenación al cuero cabelludo”, explica Diana Suárez, directora de educación de RevitaLash en España.

El producto

Se trata de RevitaLash Thickening Shampoo. La firma es famosa por tener un complejo patentado que favorece el crecimiento de las pestañas y las cejas y completa su oferta con una línea de cabello que busca fortalecerlo desde la fase anágena (de crecimiento) de cada vello. Diana Suárez añade que: “Se pueden aplicar varios productos que pueden favorecer el crecimiento del cabello, pero antes de acudir a ellos, hay que empezar por lo más fundamental, que es optimizar su salud natural partiendo por una buena exfoliación. Mucha pérdida de cabello puede ocurrir porque falta este proceso exfoliador que libera y activa los folículos, permitiendo que cada pelo pueda salir”.

Thickening Shampoo tiene una fórmula completa que parte con la corteza de sauce (ácido salicílico) haciendo exfoliación química. Este ingrediente que permite renovar suavemente el cuero cabelludo sin producir un impacto irritativo sobre la piel. Añade además proteína de lino que protege el pelo de la rotura; incluye ginseng que protege de nuevo gracias a sus propiedades antioxidantes; y se completa con aceite de semilla de jojoba que nutre tanto el mechón de puntas a raíz.

¿Cómo se exfolia?

No hay que hacer nada especial, no es como cuando se aplica un exfoliante granulado. Como con cualquier champú, se masajea sobre el cabello húmedo, lo que pasa que: “Centrándonos especialmente en el cuero cabelludo, masajeando con movimientos circulares y trabajando después desde la raíz hasta las puntas”, comenta la experta. Se deja durante 1 a 2 minutos y se podrá aclarar.

¿Se usa a diario?

No es fundamental, pero sí recomendable. “Su capacidad exfoliadora es sustancial, pero no está planteado como un tratamiento de uso espaciado. Utilizado periódicamente, su potencial actuará de forma continua y permitirá garantizar mejor los resultados deseados”. Concluye Diana Suárez.

¿Se necesitan más productos?

Aunque se puede usar con otros productos (acondicionador, mascarilla, etc.), se optimizarán resultados si se combina con el ritual de cuidado de cabello de RevitaLash que consta de champú, espuma y acondicionador. Cada producto está diseñado con una función. Concretamente, Thickening Shampoo limpiará, tratará y exfoliará; Thickening Conditioner mejorará la calidad del cabello y lo protegerá de raíz a puntas, dejando un textura sedosa; y Volume Enhancing Foam favorecerá el crecimiento al incluir el principio activo patentado por la firma, BioPeptin Complex®, presente en otros productos que le han dado fama a la firma, como es el caso del suero RevitaLash Advanced.

Thickening Shampoo: 36€

Thickening Conditioner: 38€

Volume Enhacing Foam: 149€

