Los jugadores de Final Fantasy XIV Online pueden cambiar el aspecto de su personaje con descuento

Tener un nuevo look es más fácil que nunca con el objeto opcional phial of Fantasia FINAL FANTASY XIV Online ofrece a aquellos jugadores que quieran probar una nueva raza o dar un cambio a la estética de su personaje un 30% de descuento en el objeto opcional phial of Fantasia durante un tiempo limitado.

Hasta el martes 30 de junio, los usuarios de FINAL FANTASY XIV Online que quieran realizar este cambio, solo tienen que acceder a la Mog Station para conseguir un nuevo look. Todos los phials of Fantasia, tanto en versión individual como en packs de tres y cinco unidades, tienen un 30% de descuento.

El milagroso objeto phial of Fantasia brinda a los jugadores la oportunidad de editar la apariencia de su personaje de la manera que deseen. Desde pequeños ajustes en el peinado o el tono muscular, hasta cambios más drásticos en la raza y el género, este artículo es perfecto para aquellos que tomaron decisiones apresuradas en la pantalla de creación de personajes, o que simplemente desean darle a su avatar una nueva apariencia.



Por otra parte, los fans también pueden ver los seis episodios de la serie "The Creation of FINAL FANTASY XIV: Shadowbringers". Esta serie profundiza en diversos aspectos del desarrollo de FINAL FANTASY XIV Online, con las aportaciones de ciertos miembros clave del equipo que comparten con el público y los jugadores los secretos sobre cómo se creó este MMORPG de gran éxito. La serie completa puede verse en YouTube: http://sqex.to/gF6D6



Los jugadores nuevos pueden probar gratis FINAL FANTASY XIV Online y acceder a los contenidos hasta el nivel 35, crear hasta ocho personajes jugables y disfrutar de las distintas razas, clases y oficios sin restricciones de tiempo. Quienes quieran probar gratis el juego pueden registrarse aquí: http://sqex.to/FFXIVFreeTrial



FINAL FANTASY XIV: Shadowbringers es la tercera expansión de FINAL FANTASY XIV Online, y ha recibido excelentes críticas en todo el mundo desde su lanzamiento en julio de 2019. FINAL FANTASY XIV: Shadowbringers está repleto de nuevos entornos sorprendentes, nuevos oficios de Gunbreaker y Dancer, las razas Hrothgar y Viera, el sistema Trust y mucho más, y ofrece a los jugadores la posibilidad de disfrutar de contenidos nuevos y antiguos durante cientos de horas.



