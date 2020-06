Seis de cada diez profesores consideran que los preuniversitarios carecen de formación empresarial Comunicae

jueves, 25 de junio de 2020, 12:51 h (CET) Los docentes creen necesario que se incorporen a los planes de estudio asignaturas sobre emprendimiento y formaciones prácticas. La final nacional de Young Business Talents se realizará en septiembre El 60% de los profesores considera que los estudiantes de secundaria no reciben suficiente formación en temas de emprendimiento, y casi el 73% opina que los alumnos no están adecuadamente preparados para el mercado laboral. Estas son algunas de las conclusiones del estudio sobre habilidades empresariales de los preuniversitarios, realizado por Young Business Talents y Herbalife Nutrition, la compañía global de nutrición.

La encuesta -realizada entre octubre y noviembre de 2019 a 652 profesores españoles de 4º de la ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos, cuyos alumnos participaron en la última edición de Young Business Talents- tenía por objeto conocer la opinión de los docentes sobre la formación práctica de los alumnos, de cara a su preparación para el competitivo e incierto entorno laboral.

Entre los educadores que consideraron que existe una carencia de formación empresarial en los niveles preuniversitarios, la mayoría (34,6%) se mostró a favor de la inclusión de asignaturas empresariales o financieras en los planes de estudio, un 27% cree que se debe incrementar la formación y experiencia práctica y un 7,6% puso el énfasis en la realización de charlas con emprendedores, talleres y visitas a empresas para acercar a los jóvenes a la realidad empresarial.

Un 90% de todos los profesores encuestados se inclinó por instituir como obligatoria la enseñanza de asignaturas relacionadas con economía o empresa en los planes de estudio de la escuela secundaria.

Prácticamente la unanimidad de los profesores que participaron en el estudio (98,8%), destacaron la importancia de la formación práctica como una forma de complementar la enseñanza teórica, y el 93,6% de ellos valoró positivamente el uso de simuladores como herramienta para preparar mejor a los alumnos en temas empresariales.

Young Business Talents es el único programa formativo de aprendizaje experiencial que hace posible, mediante el uso de una simulación, que los participantes tomen todo tipo de decisiones en una empresa virtual. Los alumnos tienen la oportunidad de experimentar cómo se gestiona una empresa para desarrollar y poner en práctica sus capacidades y conocimientos. La edición 2019-2020 -cuya final se realizará en septiembre- ha contado con el patrocinio de Herbalife Nutrition, ESIC y Abanca.

