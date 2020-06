Cosas impensables que se pueden hacer con un smartphone por TodoSmartphone.pro Comunicae

jueves, 25 de junio de 2020, 12:59 h (CET) A día de hoy, rara es la persona que no tiene un smartphone a mano, muchos lo utilizan para cosas como chatear, mirar redes sociales o jugar a juegos para pasar el rato. Pues aquí vienen las cosas que se pueden hacer con un teléfono inteligente, pasando por encima las obvias A día de hoy, rara es la persona que no tiene un smartphone a mano, muchos lo utilizan para cosas como chatear, mirar redes sociales o jugar a juegos para pasar el rato. Pues aquí vienen las cosas que se pueden hacer con un teléfono inteligente, pasando por encima las obvias.

Llamar por voz

Es un atajo cada vez más conocido y utilizado por todos en todo tipo de smartphones, con asistentes como Cortana, Siri u Ok Google, es posible llamar a alguien sin necesidad de estar tecleando el número o buscándolo en la agenda.

Cuidar de los seres queridos

A día de hoy, existen innumerables aplicaciones con las que saber en todo momento que los seres queridos más vulnerables están seguros y no corren peligro, este tipo de aplicaciones son ideales para los que tienen hijos en edades aún infantiles o adolescentes y también para aquellos que tienen un familiar de alta edad, la mejor solución para que todos los seres queridos estén fuera de peligro.

Saber donde se ha aparcado

El ser humano es olvidadizo, y a veces, entre las mil cosas y tareas que siempre se llevan en mente se pueden traspapelar cosas tan obvias y sencillas como el recordar dónde se ha aparcado el coche. A día de hoy, con aplicaciones de mapas, se pueden configurar para recordar a todo aquel olvidadizo el lugar exacto en el que ha dejado su vehículo estacionado.

Digitalizar documentos escritos a mano

La mayoría de los smartphone tienen una función de escáner que les viene de serie, y en caso contrario, siempre se puede optar por la opción de descargar cualquier escáner gratuito de la tienda de aplicaciones, hay mil aplicaciones de este tipo. Es una manera de conservar en una nube o cualquier recurso digital todos los documentos importantes que se tienen en papel y boli.

Hacer bricolaje

Una de las cosas más imprescindibles del bricolaje es conseguir que todo lo que se construya (estanterías, mesas, sillas) esté bien nivelado, pues bien, a día de hoy existen mil aplicaciones que funcionan como nivel en todo tipo de dispositivos, siendo muchas veces mucho más eficaces y concretos que los niveles convencionales manuales.

Tener el control de los electrodomésticos sin mando

A día de hoy, gran parte de los smartphone que se comercializan dentro de las gamas alta y media llevan la función de infrarrojos, con esto, lo que se consigue es que se pueda cambiar el canal de la tele, encender la radio o apagar el proyector sin necesidad de tener 'tropecientos' mandos a mano, tan solo con la ayuda del smartphone.

Estos son tan solo unos pocos de los innumerables beneficios desconocidos que tienen los teléfonos inteligentes.

