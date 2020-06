La crisis del coronavirus refuerza el liderazgo complementario

La firma global de innovación Opinno reúne a seis mujeres líderes en diferentes sectores para saber qué se ha aprendido durante el confinamiento y cómo aplicar estas enseñanzas desde el modelo del liderazgo complementario La eficiencia del teletrabajo, la priorización de tareas y la fidelización de los empleados como principales embajadores de marcas con propósito son algunas de las lecciones aprendidas durante los últimos tres meses por mujeres referentes del liderazgo en España. La firma global de innovación Opinno en colaboración con Thinking Heads y Weber Shandwick, reunió en una nueva edición de sus #OpinnoTalks a seis mujeres líderes para descubrir qué se ha aprendido durante el confinamiento y cómo aplicar estas enseñanzas desde un nuevo liderazgo donde se señalaron la empatía, la humildad, la innovación y la resiliencia como algunas de las características del nuevo líder post-covid19. A estas características, Doris Casares, Global Communications Director en Opinno añadió la generosidad de todas las ponentes al actuar como plataforma de lanzamiento y dar visibilidad a otras mujeres que se han convertido ya en referentes tanto en España como a nivel internacional.



Un liderazgo diferente

La directora del área de Mujer y Sostenibilidad del Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sostenible, Gabriela Uriarte Taberna destacó que la crisis “nos ha permitido confirmar la existencia de un liderazgo diferente, exitoso y más que necesario, no solo en el ámbito público, sino también en el ámbito empresarial, que es el liderazgo femenino. Que no es exclusivo de la mujer y que además no es ni mejor ni peor que el liderazgo masculino. Es simplemente complementario”. Para Alice Fauveau, CEO de Focus On Women, una agencia de viajes que muestra los países de destino a través de los ojos de las mujeres locales, “la crisis nos ha recordado que hay que priorizar y que la familia es una de las cosas más importantes. También hay que saber liderar dentro de la propia familia. A nivel empresarial tenemos que cambiar por completo las prioridades, los conceptos, hay que pensar en los trabajadores. Hay que ser flexibles, hay que ser rápidos y saber reinventarse. Estamos en una época completamente distinta, tenemos que cambiar todos los sistemas internos de las empresas, cómo nos ocupamos de nuestros trabajadores, cómo establecemos sus objetivos o su rendimiento”.



Rose de la Pascua, CEO de Weber Shandwick España y Vicepresidenta Ejecutiva de Weber Shandwick Europa, señaló que “la crisis nos ha mostrado que cuando falla la comunicación en una organización, especialmente cuando se trata del líder, se produce desmotivación, frustración, pérdida de talento, y en el plano externo, se pierde reputación y valor bursátil. Hemos vivido ha sido un grotesco experimento social que también ha dejado cosas buenas, como saber que los empleados deben sentir que son importantes para el líder”.



Nuevos valores post-covid

En el webinar se destacaron también valores como la humanidad, la empatía, el cariño hacia los empleados y también hacia los clientes. Celia González Cruza, Managing Director de Montblanc Iberia señaló la importancia de estar en contacto con los empleados: “a pesar de la distancia, las herramientas digitales nos han permitido ir más allá”. Para ella el liderazgo es un aprendizaje acompañado, no es una imposición: “los equipos deben entender lo que quieres, estar en comunicación permanente y hay que ser tolerante. Todos somos personas, todos tenemos hijos, familias. Hemos estado en casa y nos hemos adaptado”. Edelmira Barreira, directora de Consultoría de Thinking Heads destacó el avance del capitalismo consciente, “que es la conciencia empresarial, que se ha expresado a través de diferentes corrientes de solidaridad, muy en primera persona en el caso empresarial, poniendo los valores y las convicciones personales al servicio del bien común, sin perder la autenticidad”. Mercedes Wullich, Fundadora de "Top 100 Mujeres Líderes", señaló que “tenemos que estar más atentos, tener la mirada más amplia, más diversa, mirar el mundo de una manera diferente, porque no va a volver a ser igual, tiene que volvernos mejores, más sabios y facilitar una redistribución que ayude a que las cosas se hagan de una manera diferente y que esa manera diferente plantee un mundo, un planeta, un globo, el lugar en el que vivimos, que sea mejor para quienes nos van a suceder”.



Digital by default

Sobre la nueva modalidad del teletrabajo, las ponentes coincidieron en que “requiere conciliación familiar y gestión de equipos y personas y el mal gestor de personas en lo digital también lo será, probablemente en lo presencial”. Blanca Gómez, Chief People Officer en Opinno destacó también que "la pandemia nos ha ayudado a centrarnos en lo importante, a conocernos mejor y a descubrir cosas que no nos esperábamos. También hemos estado más informados que nunca y ahora tenemos la certeza de que es imposible controlar todo lo que pasa a nuestro alrededor". "Por otra parte, esta “epifanía digital” nos ha demostrado, a trabajadores y empresas, que se puede trabajar en remoto y se puede liderar bien en remoto, nos hemos dado cuenta de que queda mucho por aprender y de que debemos coger las riendas de nuestro propio aprendizaje”.