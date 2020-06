ZEISS i.Terminal mobile ayuda a los ópticos a adecuar su proceso de revisión visual a la nueva normalidad Comunicae

jueves, 25 de junio de 2020, 12:11 h (CET) ZEISS i.Terminal mobile es una solución digital que permite un centrado de las lentes rápido, simple y preciso, y lo que es más importante, hace posible que el proceso se lleve a cabo respetando la distancia de seguridad, sin renunciar a un trabajo de precisión absoluta. Tres ópticos, de lugares tan dispares como Barcelona, Asturias o Comunidad Valenciana, explican cómo su experiencia de uso con este equipo está subrayando la confianza que sus pacientes ya tenían en ellos Durante la pandemia, ZEISS Vision Care, después de poner a salvo a sus trabajadores, fue capaz de adaptarse al confinamiento para mantener el servicio a sus socios, los ópticos. Solo unos días después, la multinacional alemana lanzaba #ZEISScontigo, un programa concebido para apoyar a los profesionales de la salud visual ante la crisis sanitaria del COVID19.

Además de formación sobre aspectos interesantes, programados específicamente para ser de utilidad en este momento de transición, #ZEISScontigo está acercando, de manera eficiente en costes, producto con el que ayudar a los ópticos a llevar a cabo un proceso de revisión visual sin contacto físico con el paciente, ante la realidad de la nueva normalidad y del cambio de paradigma en la visita a las ópticas.

Es el caso de ZEISS i.Terminal mobile, una solución digital que permite un centrado de las lentes oftálmicas rápido, simple y preciso, y lo que es más importante, hace posible que el proceso se lleve a cabo respetando la distancia de seguridad con el paciente. Tres grandes profesionales de la salud visual aportan su testimonio para describir cómo el uso del equipo les está ayudando, también en este periodo, a subrayar la confianza que sus pacientes ya tenían en ellos. Son Gonzalo Sanchis, gerente de Óptica Central (Comunidad Valenciana); Marcos Boya, gerente de MYKITA Shop (Barcelona); y María José Prado, gerente de Óptica La Perla (Oviedo).

ZEISS i.Terminal mobile para iPad, recopila y calcula los parámetros de ajuste básicos en pocos segundos, aportando flexibilidad al proceso de revisión visual en la óptica en combinación con el software ZEISS VISUCONSULT 500. "El uso de ZEISS i.Terminal mobile nos diferencia de nuestros competidores, le da empaque a la venta y asegura que la precisión del centrado está al nivel de la calidad de las lentes oftálmicas que adaptamos", asegura Gonzalo Sanchis, gerente de Óptica Central, cadena con cinco establecimientos en la Comunidad Valenciana.

Sanchis subraya igualmente el valor añadido que el uso de ZEISS i.Terminal mobile aporta a la confianza que el público tiene en sus establecimientos. "Nuestros empleados trabajan con EPIs, aplicamos la desinfección de monturas con luz ultravioleta después de la visita de cada paciente, utilizamos generadores de ozono para securizar el ambiente y, si a todas estas medidas preventivas añadimos el formato de revisión visual sin contacto que facilitan equipos como ZEISS i.Terminal mobile, lo que estamos haciendo es, por un lado, lograr un entorno COVIDFREE en las ópticas, que es lo más importante, pero también, por otro, aumentar la credibilidad que ya teníamos con nuestros pacientes".

Óptica Central está promocionando su concepto de la atención en la óptica ante la nueva normalidad en redes sociales, y el público está siendo especialmente receptivo a la iniciativa. "Les encanta la imagen de tecnología, unida a la seguridad de la visita a la óptica, que contribuye a crear el uso de ZEISS i.Terminal mobile", finaliza.

Por su parte, Marcos Boya, gerente de MYKITA Shop en Barcelona, destaca cómo ZEISS i.Terminal mobile es "perfecto" para el proceso de revisión sin contacto que se lleva a cabo en el establecimiento, sin renunciar por ello a un trabajo de precisión absoluta. "En MYKITA Shop practicamos el 100% de mediciones de centrado con ZEISS i.Terminal mobile. Individualizamos las lentes oftálmicas, tanto monofocales como progresivas, y sólo los equipos y las lentes ZEISS lo hacen posible al nivel que nosotros nos exigimos", añade.

Aparte de un iPad y de la gafa calibre, ZEISS i.Terminal mobile no requiere el uso de accesorios adicionales. Su manejo es muy sencillo y rápido, gracias al reconocimiento facial. "Las lentes ZEISS permiten la personalización teniendo en cuenta la gafa, parámetros faciales, parámetros ópticos y uso de las lentes. Aquí entra en juego el conocimiento avanzado de cada montura, de su uso y ajuste, que tenemos en MYKITA Shop, algo para lo que encontramos la extensión perfecta en la facilidad de uso de ZEISS i.Terminal mobile y que nos permite, además, incluir el centrado digital con total fluidez en esa parte de nuestro proceso de revisión visual sin contacto", termina Boya.

Por último, María José Prado, gerente de Óptica La Perla (Oviedo), afirma igualmente que el uso de ZEISS i.Terminal mobile hace palpable que se mantiene la distancia de seguridad necesaria para prevenir el contagio del virus en cada momento de la revisión visual, "por mis pacientes, no tanto por mí; ellos agradecen el esfuerzo".

Además, Prado destaca que la instalación en el iPad de VISUCONSULT 500 añade valor al proceso de centrado móvil. "Cuando visualizan en la pantalla el efecto de los tratamientos, la diferencia de grosor entre las lentes de un índice u otro, o les mostramos en imágenes cómo verían con una lente normal, y cómo podrían llegar a hacerlo con otra premium, aceptan la diferencia de precio, y la dan por más que amortizada. Nos permite explicar nuestro trabajo y justificar por qué elegimos una solución concreta para su caso, y no otra", sigue.

Maria José nota cómo el público tiene muy en cuenta que en las ópticas que aplican el proceso de revisión visual sin contacto, la probabilidad de contagio es muy baja. "Sentimos un plus de confianza cuando les decimos que nuestras ópticas son espacios COVIDFREE. Y se refuerza a medida que lo comprueban, como por ejemplo cuando llevamos a cabo el centrado con ZEISS i.Terminal mobile", describe para concluir.

