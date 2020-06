Abbantia Law Firm: Campaña de apoyo a las empresas y autónomos

Las medidas de desescalada y aquellas dictadas para aminorar las consecuencias de la crisis económica provocada por el Covid 19, no dan solución a la mayoría de las situaciones y el empresario sigue teniendo que enfrentarse a gastos y pérdidas inasumibles En un contexto, como es el actual, marcado por la crisis sanitaria del Covid-19, el presidente de la Confederación Española del Comercio (CEC) ha aprovechado su intervención en la sexta sesión de la Cumbre Empresarial de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), para solicitar ayudas urgentes destinadas a las pequeñas y medianas empresas.

Sin embargo, existen soluciones y herramientas para llevar a la empresa a su supervivencia: EL CONCURSO DE ACREEDORES, UNA HERRAMIENTA PARA SALVAR EMPRESAS.

El Gobierno ha ampliado el marco temporal para que el empresario pueda contar con abogados expertos en el concurso de acreedores hasta el 31/12/2020, aunque las circunstancias del concurso estuvieran ya presentes con anterioridad.

Esta ampliación del plazo permite al empresario no apresurarse en la toma de decisiones por temor a incurrir en responsabilidades por no haber instado el concurso. El concurso no es sólo un deber, es más que eso, es una herramienta que bien utilizada puede salvar empresas.

