Día a día el trabajador se ve expuesto a una gran multitud de peligros de cuya gravedad en muchas ocasiones no son conscientes o desconocen por completo. Hay una gran cantidad de accidentes que ocurren en puestos de trabajo de más o menos peligro que se podrían evitar sin ninguna dificultad si existiera una buena señalización. Cuando se realiza un uso incorrecto o inexistente de la señalización en el puesto del trabajo, ocurre un incremento de riesgo de accidentes En el 2019 hubo un total de 558 víctimas mortales a causa de accidente laboral según los datos facilitados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Tras tantos años de experiencia en el sector industrial, Suministros Tomás Beltrán ha querido destacar la importancia de hacer uso de la señalización preventiva en el ámbito laboral con el fin de garantizar la máxima seguridad en el puesto de trabajo. Además, según esta empresa especializada en los suministros industriales, la mayoría de los accidentes que ocurren podrían evitarse informando a los empleados de los riesgos laborales existentes.

No obstante, para entender la importancia de las señales de prevención de riesgos laborales es necesario conocer los diferentes tipos de señales que existen y qué significan. Estas señales se pueden clasificar en cuatro tipos con diferentes significados y usos (dentro de los cuales se encuentran muchas más variedades): señales de prohibición para indicar actividades de riesgo que no deberían realizarse, señales que advierten un posible peligro, señales de salvamento o socorro en caso de emergencia y las señales luminosas o acústicas que también indican peligros y riesgos.

Según establece la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, es una obligación del empresario señalizar correctamente tanto los centros de trabajo, como los equipos y las sustancias que se utilizan en el ejercicio de la actividad laboral y seguir a rajatabla todos los matices adaptados a cada sector y condiciones laborales. Es muy importante alterar a los trabajadores sobre la existencia de los riesgos y las obligaciones del puesto de trabajo, alertar sobre las medidas de socorro disponibles en caso, facilitar las medidas de protección o evacuación necesarias y orientar y guiar a los trabajadores en los trabajos peligrosos.

Por último, las señales son muy importantes, no obstante, no siempre son eficaces. La eficacia de las señales de prevención de riesgos se puede ver limitada cuando no está bien ubicada (detrás de una puerta que siempre está abierta, con una visibilidad obstaculizada por objetos que tapan la señal, etc). Otro elemento que entorpece la eficacia de las señales es que no se garantice su comprensión total y que las señales se puedan confundir (tanto por una barrera lingüística como por la incorrecta simbolización).