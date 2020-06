#JOINTHEGOODNESS, El nuevo movimiento que abandera Babybel para fomentar una alimentación saludable Comunicae

miércoles, 24 de junio de 2020, 12:31 h (CET) • La marca hace un llamamiento a la sociedad lanzando su campaña “Join the Goodness” (Únete al lado bueno), un movimiento nutricional que tiene como fin animar a la población a comer de manera saludable. • Carlos Ríos, impulsor del #RealFooding, avala esta iniciativa por una nutrición más sana y natural Babybel, la firma experta en snacks de queso saludables presenta su nueva campaña #JoinTheGoodness, un movimiento que anima a la sociedad a que siga una alimentación saludable en su día a día y opte por consumir productos con un alto valor nutricional en su rutina diaria.

Actualmente, la población española vive un contexto social que ha hecho cambiar a muchas personas sus hábitos de vida diarios, haciendo que tengan más flexibilidad para cocinar y planificar su alimentación en cualquier momento del día. Asimismo, con motivo de la crisis sanitaria, gran parte de la población se ha vuelto mucho más sedentaria y la preocupación por no mantenerse activos, unida a la búsqueda de una alimentación saludable para estar sanos y en buena forma física, ha hecho que el paradigma alimentario cambie en pro de una alimentación más saludable.

El movimiento “Únete al lado bueno” liderado por la marca de snack de quesos, Babybel, tiene como objetivo principal apoyar a la población en este nuevo cambio de perspectiva que se está llevando a cabo en torno a la alimentación. Asimismo, es un movimiento que avala Carlos Ríos, dietista-nutricionista que lidera su propio movimiento #Realfooding en pro de seguir una alimentación con comida real.

Carlos Ríos afirma que, "la alimentación saludable no se debe percibir como una dieta sino como un estilo de vida, esa es la clave de mi mensaje. Muchas personas tienen malos hábitos alimenticios que cuesta mucho cambiar, pero se trata de un proceso factible y real y que cada vez más personas están llevando a cabo con éxito. Es importante basar todas nuestras comidas en ingredientes reales como fruta, verdura o legumbres, complementarlos con buenos procesados como el queso y, por último, dejar atrás la ingesta de alimentos ultraprocesados repletos de azúcares añadidos y harinas refinadas."

A la hora de escoger alimentos para tomar entre horas, Carlos destaca aquellos naturales y listos para consumir: “Hay muchos tipos de snacks a los que podemos optar en nuestra alimentación a lo largo del día. Estos se caracterizan por estar libres de azúcares o aceites refinados. Son snacks basados en comida real, lista para comer, por ejemplo, zanahorias con hummus, macedonia de frutas, o un trozo de queso”

A través de esta nueva campaña, la marca de snacks de queso no solo quiere encabezar un movimiento que mejore la alimentación de las personas, sino que, además, pone de manifiesto la importancia de elegir siempre los alimentos más saludables dependiendo de las comidas del día y los valores nutricionales que aportan sus productos. En este sentido, tanto las proteínas, el calcio y las vitaminas presentes en los quesos Babybel, son importantes para el crecimiento de los niños y la salud ósea de los adultos. Mediante las proteínas y el calcio los músculos, huesos y dientes se mantienen sanos, mientras que las vitaminas A y B12 contribuyen a la estabilidad de las funciones del sistema inmunitario.

Comercializado en 76 países de los 5 continentes, Babybel se posiciona como la opción ideal para incentivar los buenos hábitos alimenticios de jóvenes y adultos por igual. Babybel es 100% queso, con sólo 4 ingredientes: 98% de leche, de vacas dentro de un programa de pastoreo en libertad, fermentos lácticos, cuajo y una pizca de sal. A través de un formato fácil de consumir, Babybel hace mucho más accesible el consumo de lácteos de calidad, fomentando una dieta saludable.

#JoinTheGoodness es la nueva misión de Babybel, que quiere continuar educando y ayudando a la población a comer lo más sano posible, recuperando sus hábitos saludables y, además, ofreciéndole una alternativa sana a la hora de elegir un snack.

