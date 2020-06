Sergio Veintemilla se une a Tomás Gracia para ayudar a emprendedores en tiempos de crisis Comunicae

miércoles, 24 de junio de 2020, 10:15 h (CET) El asesor estratégico y especialista en comunicación Sergio Veintemilla se alía con el experto en ventas y marketing digital Tomás Gracia, en una formación gratuita de siete días, que arranca con la intención de ayudar a los emprendedores a enfrentarse a la recesión Algo tan delicado como un problema médico en el seno de su familia hizo ver a Sergio Veintemilla la importancia que tiene saber comunicar de manera eficaz: el año 2013 nació su segunda hija con algunos problemas de salud que el cirujano le trasladó de manera bastante brusca, abrupta y poco empática. En ese momento se dio cuenta de que su misión sería ayudar a los demás a mejorar esa habilidad.

Antes, desde que creó su primera web en 1997, Sergio Veintemilla siempre había creído en las grandes aportaciones que la tecnología digital podía realizar al mundo. Profesional polifacético, Veintemilla se ha dedicado a la comunicación desde diferentes ámbitos: ha sido actor, mago y se ha formado en marketing digital con los mejores especialistas. Trabajó por cuenta ajena hasta que en 2013 se dispuso a formar a otros emprendedores en perfeccionar su capacidad comunicativa, pero "hacerlo uno a uno me quitaba muchísimo tiempo, hasta que en 2019 encontré una estrategia digital que me permitía contactar con gente de cualquier país".

Veintemilla es tajante: "cualquier persona que tenga algo que ofrecer al mundo debe estar online. Con la pandemia he ayudado a emprendedores a facturar, a contactar con sus clientes por whatsapp o por e-mail". Internet permite también "diversificar las fuentes de ingresos, porque cualquiera puede monetizar su pasión. Los que conocemos este mundo tenemos la obligación de ayudar a los demás; cuantas más personas conozcan la oportunidad que se ha abierto con el mundo digital mejor para todos, porque podemos impactar y cambiar la vida de muchísima gente".

De esta vocación por ayudar ha nacido su próximo proyecto, al lado del experto en ventas y marketing digital Tomás Gracia: el training gratuito La semana del emprendedor de la nueva era, una formación de siete días para vencer los miedos, encontrar clientes, convertirse en un experto de la persuasión y aumentar los ingresos.

Veintemilla explica que la idea se le ocurrió porque "contraje el Covid-19 y estuve nueve días en cama. Y durante este confinamiento me vinieron a la cabeza mil ideas para ayudar a la gente a salir de la crisis: algunos amigos muy cercanos estaban facturando cero euros y yo veía que en el mundo online tenían una oportunidad increíble". Así que, incluso con fiebre, Sergio Veintemilla montó un webinar dedicado a la venta con el que "pude prestar mi ayuda incluso estando poco perfeccionado y con un marketing digital muy básico".

Veintemilla quería pasar a otro nivel, de ahí que decidió asociarse con Tomás Gracia para aportar estrategias de captación masiva: "él fue mi mentor cuando necesitaba una estrategia clara, me enseñó a conectar con muchísimas personas en una semana. Así que pensé que aunar lo que sabe él con lo que hago yo podía ser la bomba: él domina la estrategia de marketing para facturar y yo las técnicas de comunicación adecuadas".

La respuesta de Gracia fue entusiasta e inmediata y los dos mezclaron sus ideas para este training gratuito con una idea principal: "hay que ayudar a la gente en la recesión que está por venir y creemos firmemente que todo emprendedor puede facturar por Internet".

