Sonnia Martínez Fotografía, y su método único EIE, un paso más allá en la Fotografía de Bodas Comunicae

miércoles, 24 de junio de 2020, 10:11 h (CET) A lo largo de su trayectoria profesional y en un afán continuo de evolución y mejora , Sonnia Martínez, apasionada fotógrafa especializada en Bodas ha ido desarrollando y perfeccionando un método único que le llevan a conseguir resultados que verdaderamente emocionan y sorprenden a sus clientes En un mundo en el que prima la imagen, a veces los fotógrafos de bodas caen en el error de perseguir una foto estéticamente perfecta, cuando realmente hablamos de uno de los momentos más importantes de cualquier pareja , repleto de instantes emotivos, complicidad, empatía y conexión que se pierden de tras una cámara que busca esa imagen en la que la estética es lo primero, usando incluso, posados innecesarios.

Esté proyecto nace para extraer realmente la esencia de un día de Boda, creando una fotografía auténtica que perdure en el tiempo despertando siempre sentimientos y emociones que vuelvan a hacer vibrar.

“Al final, la vida, no es lo que uno vivió, sino lo que recuerda y como lo recuerda para contarla” Gabriel Garcia Marquez

Un método sencillo a simple vista, basado en tres pilares fundamentales , que requieren de un buen análisis previo, y mucha concentración en el momento.

ESENCIA

Una boda es un momento único de reencuentro y unión entre todos nuestros seres queridos.

Una historia no se cuenta centrada sólo en sus protagonistas. A través de su método, Sonnia Martínez averigua todo lo que necesita saber sobre la pareja y los invitados más importantes y cercanos a esta, para sacar la esencia que hay detrás de cada persona. Ve aquello que resulta invisible para los demás y lo convierte en visible a través de su fotografía.

“La fotografía es el arte de la observación, se trata de encontrar algo intersante de algo ordinario, me he dado cuenta que tiene poco que ver con las cosas que ves y mucho en cómo las ves” Emmet Gowin

INSTANTE

Son décimas de segundo lo que marcan la diferencia para tener esa foto que capta el instante crucial.

Con su equipo, con el que se entiende a la perfección después de muchas bodas juntos , trabajan con máxima compenetración y concentración desde diferentes ángulos y perspectivas, para no perder ni un sólo detalle, gesto, expresión o sentimiento y conseguir así, la mejor foto, la más emotiva o divertida de ese momento tan especial.

“La fotografía es una lucha. El enemigo es el tiempo, y vences, cuando consigues congelarlo en el momento adecuado, evitando que algo que hable de tí y de lo que esta pasando muera y desaparezca para siempre” Dando Moriyama

EMOCIÓN

Verdaderamente, hay cosas que no se pueden contar con palabras.

Fotografías hay muchas, fotografías que impactan o conmueven, hay menos.

Entre todas las imágenes tomadas el día de la boda, hacen una selección, buscando siempre la fusión entre la emoción y la técnica, para conseguir una fotografía única con vida propia.

Así consigue que cada una de las fotos que va a documentar cualquiera de sus bodas, despierten hoy, mañana y siempre, la misma emoción.

“Las mejores imágenes son aquellas que revelan su fuerza e impacto a través de los años, a pesar del número de veces que son vistas” Ansel Adams.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Por qué va a volver a llevarse la falda este verano, por faldas.eu Guinea Ecuatorial adopta un nuevo Reglamento petrolero Loro Parque conmemora el 10º aniversario del rescate de la orca Morgan Aumenta la demanda de trasplantes capilares en Policlínica Gipuzkoa Enerpop sostiene que las placas fotovoltaicas suponen hasta un 70% de ahorro en la factura