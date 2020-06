Claves para la correcta elección de placas solares para autoconsumo, responde SunFields Europe Comunicae

martes, 23 de junio de 2020, 16:51 h (CET) A pesar de la ralentización del ritmo de instalación de sistemas de autoconsumo debido al Covid-19, el sector fotovoltaico se prepara para una revolución en los próximos meses Invertir en placas solares para autoconsumo es cada día más frecuente, sin embargo, el confinamiento para impedir la expansión del coronavirus ha reducido ligeramente las expectativas del sector fotovoltaico de llegar a los 600MW en 2020. A pesar de ello, las previsiones son mejores a las de 2019 e inferiores a las 2021, el sector está en auge.

Una de las cuestiones que más inquieta es la correcta elección de las placas solares para autoconsumo. La oferta de estos dispositivos es muy amplia, sobre todo de origen Chino, y siempre existe una gama alta y otra baja.

Tras consultar con la empresa gallega SunFields Europe, una de las empresas líderes en el sector fotovoltaico nacional, estas parecen ser algunos de los factores más importantes para una correcta elección de placas solares para aplicaciones de autoconsumo:

Garantía: Se debe exigir que las placas solares posean una garantía de 25 años de producto y también 25 años de producción.

Se debe exigir que las placas solares posean una garantía de 25 años de producto y también 25 años de producción. Tecnología: La monocristalina es la que mejores resultados aporta a largo plazo.

La monocristalina es la que mejores resultados aporta a largo plazo. Trayectoria de la marca: Siempre es recomendable el uso de placas solares de fabricantes con más de 15 años de experiencia debido al tipo de producto y a las garantías que se deben exigir.

Siempre es recomendable el uso de placas solares de fabricantes con más de 15 años de experiencia debido al tipo de producto y a las garantías que se deben exigir. Averías: Siempre que sea posible, elegir aquellas placas que no utilicen contactos metálicos en las celdas solares, pues es el mayor foco de averías. Saber elegir un producto con el que la sociedad aún no está familiarizado, como es el caso del autoconsumo, es complejo. Sin embargo, seguir esos 4 factores descritos debe servir de base para una correcta decisión y ayudar a reducir el consumo eléctrico mensual gracias a la energía solar.

