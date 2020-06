EventXtra presenta Virtual Exhibition, una app para vivir esas experiencias online de forma segura Comunicae

martes, 23 de junio de 2020, 16:28 h (CET) La nueva solución "Virtual Exhibition" ofrece una gran experiencia para dar continuidad a los eventos y ferias online La epidemia de Coronavirus se ha extendido por todo el mundo, provocando la cancelación de muchos eventos, haciendo que esta sea una de las industrias más afectadas por la pandemia. Ante este contexto, EventXtra, una plataforma de gestión de eventos "todo en uno", ha convertido esta crisis en una oportunidad al lanzar una nueva solución: "Virtual Exhibition", que traslada los eventos offline de gran escala a Internet. Además de proporcionar un apoyo digital integral para el evento virtual, EventXtra facilita a los organizadores la integración total del trabajo preliminar, las experiencias interactivas durante el evento y los informes de análisis de datos, resolviendo eficazmente el problema en este tipo de negocios. Por ello, EventXtra ha logrado un crecimiento del 300% en sus ingresos sólo medio año después del lanzamiento de la nueva solución, lo que implica que los eventos virtuales se convertirán en una tendencia importante de cara al futuro.

“Virtual Exhibition”— Rompiendo el límite de la distancia social con la tecnología

Establecida en 2014, la startup con sede en Hong Kong "EventXtra" tiene como objetivo proporcionar a los organizadores y participantes de los eventos una solución de software de gestión de eventos "todo en uno", que incluye la coordinación, la inscripción, el pago y el análisis de datos del tráfico del evento, etc. Durante la pandemia, más del 90% de los eventos offline fueron pospuestos o cancelados. Ante este panorama, EventXtra ha lanzado una nueva solución que pone fin a las restricciones geográficas convirtiendo los eventos offline en online gracias al avance de la tecnología. De esta forma, la herramienta ayuda a mejorar la experiencia interactiva y a realizar el análisis de datos posteriores al evento con mayor eficiencia. Las características de la solución de "Virtual Exhibition" son las siguientes:

Servicios y características

Procesos operativos racionalizados:

Crear formularios de inscripción de eventos, gestión de asistentes y sistema de registro.

Distribuir correo electrónico y SMS de notificación. Crear un entorno virtual:

Establecer un entorno virtual, por ejemplo, sala de muestras, stands de eventos, publicidad, y salas de conferencias, etc. Maximización de la experiencia en red:

Crear una "FeriaVirtual" para que los participantes visiten los stands o asistan al seminario web.

Los participantes pueden iniciar conversaciones privadas e intercambiar tarjetas de visita digitales en la plataforma.

Los participantes pueden chatear con los vendedores y hacer citas en línea o fuera de línea. Evento virtual con estadísticas de participación:

Proporcionar un análisis completo de los datos para los organizadores y expositores, por ejemplo, el tráfico, la tasa de visualización de vídeo, la descarga de folletos, el número de consultas, etc. Sum Wong, cofundador de EventXtra señala: "Según diversos estudios, el software de eventos sólo en Asia tiene un valor de más de 1.000 millones de dólares anual, y es la región de más rápido crecimiento en el mundo. Nuestro objetivo es subirnos a esta ola y convertirnos en el mejor representante de la región para apoyar al mayor número posible de organizadores.”

Una idea innovadora que recibió financiación de una empresa japonesa

EventXtra ha sido recientemente financiado por UB Ventures, Inc (UB Ventures), una empresa de capital riesgo especializada en el negocio de las suscripciones. UB Ventures es una empresa del grupo Uzabase, Inc. (Uzabase), que es una de las mayores startups japonesas. Uzabase es una empresa de medios de información comercial en Japón que cotizó en la Bolsa de Tokio en 2016. En 2018, adquirió Quartz, una empresa de medios de comunicación empresarial con sede en Nueva York para el mercado mundial. Actualmente está generando un ingreso anual recurrente (ARR) de 8.700 millones de yenes.

EventXtra es la primera inversión de UB Ventures en Asia ex-Japón, y Uzabase ayudará a EventXtra a desembarcar y expandir su negocio en Japón. Y eso es parte de la hoja de ruta del plan de expansión de EventXtra en Asia que incluye Japón, Corea del Sur, el Sudeste Asiático y China continental, y también el continente europeo (España), y tiene como objetivo proporcionar soluciones de gestión de eventos "todo en uno" a los mercados mencionados.

Alianza estratégica con Pico X - Liderando la transformación digital de la industria de los eventos en Asia

Para impulsar la expansión en Asia, EventXtra ha formado una alianza estratégica con Pico X, como partner exclusivo de software de gestión de eventos, para proporcionar experiencia digital a la industria de los eventos. Pico X es la unidad estratégica de negocios digitales del Grupo Pico. Pico es una empresa de activación de marca con medio siglo de trayectoria que opera en unas 40 ciudades del mundo.

Pico Far East Holdings Limited cotiza en la Bolsa de Valores de Hong Kong desde 1992 (SEHK: 752). En el año financiero de 2019, Pico informó de unos ingresos totales de casi 640 millones de dólares. A través de la alianza, EventXtra y Pico X esperan jugar un papel en la transformación digital de la industria de los eventos. Su plataforma única de gestión de eventos ayuda a las empresas a integrar la coordinación de los eventos de manera eficiente y a mejorar el análisis de los datos de los eventos que, en última instancia, generan mejores resultados para todos los interesados del sector.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas AleaSoft: La llegada del verano y la desescalada de las medidas de la COVID‑19 harán subir la demanda Luz verde del Gobierno a la celebración de Digital Enterprise Show en septiembre Casaktua se adelanta a las rebajas de verano y ofrece más de 2.000 inmuebles con descuentos de hasta el 50% Claves para la correcta elección de placas solares para autoconsumo, responde SunFields Europe Ficosterra, una empresa con gran compromiso con el medio ambiente