IEBS apuesta por el trabajo remoto de forma indefinida

La implantación de esta medida tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de sus empleados A partir de septiembre, la Escuela Digital IEBS ofrecerá a sus empleados la posibilidad de no volver a la oficina una vez finalizada la cuarentena preventiva fijada hasta finales de verano.

Tras observar una mejora sustancial en la comunicación y un aumento de la productividad, la empresa tiene claro que el teletrabajo es la mejor opción para el futuro, tanto de la compañía como de sus empleados. Esta medida será de carácter voluntario y tiene como trasfondo mejorar la calidad de vida de sus trabajadores gracias al incremento del tiempo disponible consumido en los desplazamientos y el consecuente ahorro en dietas y transporte. Asimismo, el compromiso de IEBS con la sostenibilidad también ha sido un factor clave, ya que reducir los traslados ayudará a frenar la contaminación.

Los empleados que opten por el teletrabajo podrán hacerlo desde cualquier parte del mundo, además de acceder a un nuevo concepto de oficina denominado "Working Hub" en Madrid, Barcelona, Ciudad de México y Montevideo.

"Hasta ahora tenía la sensación de que debía ir a la oficina para dar ejemplo. Sin embargo, tras el confinamiento me he dado cuenta de que desde casa trabajo mucho más y mejor, y tengo tiempo para organizar mi día a día de una forma más flexible. Al final, tengo más tiempo para mi y soy mucho más feliz porque me siento más realizado. Así que, sin duda, mi futuro está en el Teletrabajo", declara Oscar Fuente, CEO y fundador de IEBS.

Por otro lado, la compañía prevé una mejora en la captación de talento. En primer lugar, porque el teletrabajo será razón de descarte de empresas para muchos profesionales que busquen trabajar desde casa; y, en segundo lugar, porque ya no existen límites geográficos a la hora de encontrar el mejor talento lo que, sin duda, también se convertirá en una gran ventaja competitiva.

Las características que definen el perfil de este nuevo trabajador, y que son uno de los pilares de la formación de IEBS son lo que denominan las 4C's del profesional digital: Colaboración, Pensamiento Crítico, Capacidad para resolver problemas y Creatividad.

En este momento la empresa se encuentra en plena expansión y está incorporando profesionales en formato de teletrabajo. Las ofertas actuales se dirigen a Product Managers, Comerciales digitales, Controllers Financieros, Expertos en Facebook, Front End Developer y Diseñadores Web, disponibles en esta página web.

Sobre IEBS Digital School

IEBS es la 1ª escuela nativa digital online en español del mundo. Nació en 2010 con el propósito de mejorar la sociedad con educación de calidad a un precio justo, gracias a la tecnología, la automatización y el uso de la inteligencia artificial. Desde sus inicios IEBS ha formado a más de 123.000 alumnos en 53 países con sus más de 350 programas a la vanguardia de la innovación. Está considerada la 1ª escuela de negocios online de España según el ránking del CSIC y la 2ª de Latinoamérica según el ránking Iberoamericano.