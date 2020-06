Tomás Gracia, una vida dedicada a enseñar los secretos para ser un experto en vender y comunicar

El especialista en venta y negocios digitales une su experiencia a la del formador y "coach" Sergio Veintemilla en una formación gratuita de siete días para ayudar a emprendedores a enfrentarse a la crisis ¿Cómo ganar posicionamiento frente a la crisis, superar las creencias limitantes, encontrar los clientes perfectos y convertirse en un experto en ventas? Puede que no sea mala idea dejarse guiar por los consejos de alguien que acumula una experiencia profesional de 29 años.

Especialista en venta y negocios digitales que se define a si mismo como "un soñador", Tomás Gracia es un valenciano de 49 años que lleva todo este tiempo ayudando a otras personas a mejorar sus resultados profesionales, enseñándoles a vender de una manera eficaz pero "desde el corazón".

Tomás Gracia pasó 27 años de su vida laboral enfocado en el sector de la venta directa, ejerciendo labores de reclutamiento, formación, selección, dirección y motivación de equipos comerciales para diez importantes compañías del sector, algunas de ellas multinacionales. Un tiempo durante el que batió todos los récords de ventas a nivel corporativo: lo avalan el hecho de haber cerrado ventas muy superiores a los 100 millones de euros a nivel individual y por encima del billón de euros por las redes comerciales supervisadas por él en todas las compañías para las que ha trabajado.

Pero hace dos años detectó que el hecho de haber hecho de su pasión -vender y comunicar- su negocio desde los 27 años lo convertía en un emprendedor. Y tomó la decisión de dejar el mundo corporativo para enfocarse en el mundo del emprendimiento, del desarrollo personal y del marketing digital, para ayudar a otras personas a recorrer el camino que él había recorrido en el menor tiempo posible y de la manera mas rentable posible.

Según él, comparado con las carreras de otros profesionales del sector "mis últimos dos años forman una trayectoria aún corta pero brutalmente productiva, apasionante". En un sector en el que se necesita posicionamiento para tener resultados, "en abril del 2019 acababa de caer del nido, no me conocía absolutamente nadie, pero tenía un par de habilidades que me hacían muy diferente a los demás y me otorgaban un “superpoder”: Sabía vender de una manera muy eficaz, cosa que la gran mayoría de emprendedores no saben hacer, y provocaba cambios en las vidas de las personas. Porque me había dedicado tanto a lo uno como a lo otro durante 27 años. Pero necesitaba posición, marca y estrategia para compartir aquello en lo que brillaba, y la encontré".

En estos dos años, Tomás Gracia ha podido llegar a las vidas de miles de personas a través de las nueve ediciones del training gratuito Hazte invencible y ha podido ayudar directamente a más de cien emprendedores -consiguiendo casos de éxito muy relevantes- a través del mentoringVictus 7 x 7.

Ahora, une su talento al de Sergio Veintemilla -coach, formador, actor e ilusionista- en el training gratuito La semana del emprendedor de la nueva era, una formación de siete días para vencer los miedos, encontrar clientes, convertirse en un experto de la persuasión y aumentar los ingresos.

Tomás Gracia confiesa que "desde que Sergio y yo compartimos un viaje a Venecia detecté que era una de las personas que quería en mi vida. Desde el principio nos hemos reconocido como dos personas muy afines y complementarias: yo soy más explosivo y él mucho más calmado, pero compartimos pasión, tenacidad, capacidad de resistencia, sentido del humor y vocación de servicio". En consecuencia, "en este momento sin precedentes me hace especial ilusión unir nuestras fuerzas para poder ayudar a otros emprendedores a convertir esta crisis en una oportunidad".

Más información en: https://bit.ly/3fO49m1