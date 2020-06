Por qué los cuadros de Delicuadros son el complemento de decoración estrella Comunicae

martes, 23 de junio de 2020, 15:03 h (CET) Los cuadros modernos son uno de los complementos preferidos para la decoración de las viviendas, restaurantes, negocios, tiendas u oficinas actuales. Igual que sucediese en la época del auge de algunos grandes almacenes y sus muebles pensados para cualquier bolsillo hoy en día cualquier persona que quiera decorar su casa con estilo podrá hacerlo gracias a la amplia oferta que encontrará de este tipo de cuadros Los cuadros modernos que ofrecen en Delicuadros.com son uno de los complementos preferidos para la decoración de las viviendas, restaurantes, negocios, tiendas u oficinas actuales. Igual que sucediese en la época del auge de algunos grandes almacenes y sus muebles pensados para cualquier bolsillo hoy en día cualquier persona que quiera decorar su casa con estilo podrá hacerlo gracias a la amplia oferta que encontrará de este tipo de cuadros.

Existen infinitas posibilidades de decoración con bajo presupuesto, ya que muy pocos accesorios son capaces de realzar con tanto éxito los diferentes espacios como un buen cuadro.

Independientemente de si se trata de cuadros al óleo, cuadros digitales, imágenes de los propios habitantes del domicilio convertidas en cuadros, retratos de legendarios artistas como Marilyn Monroe o Audrey Hepburn o collages con emblemáticas estampas de ciudades como Londres o Nueva York…

Los cuadros modernos siempre son la opción perfecta y un aliado fiel a la hora de decorar cualquier espacio.

Decorar un hogar

Dependiendo de los gustos y necesidades del comprador estos podrán colocar un cuadro en el lugar destacado de la vivienda para marcar el estilo decorativo de esta o simplemente usarlo para cubrir desperfectos o espacios en blanco.

Atrás han quedado los cuadros oscuros, realistas, al óleo con imágenes de caza y marcos sacados del barroco. La actualidad exige un acabado simple y sutil, incluso cuadros sobre estanterías sin estropear ni un centímetro las paredes.

Habrá salones cuya decoración gire en torno a una composición de cuadros y otros en los que estos potencien la decoración y el estilo elegido. Unas paredes blancas, telas con colores neutros, plantas, muebles de madera y como remate final cuadros inspirados en palmeras.

Cualquier revista de decoración que se pueda ojear en el 2020 contará con esta composición entre las tendencias. Composiciones sin embargo muy sencillas de hacer y de variar, un simple cuadro podrá hacer que los visitantes de una vivienda sepan en qué estilo está decorada e incluso la época del año que evoca.

Decorar una oficina

Quizá una de los retos a los que se enfrentan los empresarios al poner en marcha un negocio es la imagen corporativa que quieren transmitir. Gran parte de ella va ligada a la decoración del espacio de trabajo.

Una oficina tiene que ser un espacio técnicamente objetivo pero no impersonal, tiene que reflejar cuidado por los detalles, valores y el espíritu de la empresa. Es por ello que decorar las paredes puede convertirse en un obstáculo.

Dejarlas desprovistas de decoración en cierto modo puede indicar despreocupación o falta de interés por los pequeños detalles, decorarlas en exceso puede generar sensación de agobio o de falta de decisión.

Gracias a la gran variedad de modelos que se pueden encontrar en elmercado de cuadros modernos baratos, es muy sencillo conseguir amueblar una oficina con estilo sin tener que renunciar a dedicar el presupuesto a otros detalles más importantes.

Decorar un negocio

La imagen que proyecta un negocio al cliente la primera vez que lo ve es decisiva en el concepto que se forme este posteriormente de sus productos y del servicio. La primera imagen cuenta, y mucho.

Dejando a un lado todos los esfuerzos en mobiliario, en invertir en los mejores productos, en la colocación correcta de las fuentes de luz… un cuadro bien elegido puede convertirse en el detalle final de una composición exitosa.

Incluso, si se investiga un poco por las calles de cada ciudad se pueda advertir que hay negocios que cuentan solamente con los cuadros modernos como parte de su decoración. Sin ir más lejos la famosa franquicia “Cien montaditos” cuenta con paredes inmaculadas cubiertas de un collage de cuadros e imágenes.

Sin duda una solución muy práctica a la hora de decorar, económica, versátil y sobre todo, cuando se quiera hacer algún cambio o reforma muy sencilla de solucionar.

Dependiendo del modelo que se elija se podrán encontrar espacios llenos de luz que incitan a la alegría y vitalidad y otros mucho más sobrios con cuadros modernos en blanco y negro que le otorgan al local un áurea de misterio y melancolía.

Al contrario que otros tipos de decoración (lámparas, muebles, textiles) garantiza los mejores resultados ya que se pueden encontrar modelos, colores, tamaños, diseños tan variopintos como la imaginación permita.

Sin contar con que su compra online, al contrario de lo que sucede con muebles o textiles, no emite fallos. Se sabe exáctamente lo que se compra sin tener que estar delante para ver la textura o el color exacto.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas AleaSoft: La llegada del verano y la desescalada de las medidas de la COVID‑19 harán subir la demanda Luz verde del Gobierno a la celebración de Digital Enterprise Show en septiembre Casaktua se adelanta a las rebajas de verano y ofrece más de 2.000 inmuebles con descuentos de hasta el 50% Claves para la correcta elección de placas solares para autoconsumo, responde SunFields Europe Ficosterra, una empresa con gran compromiso con el medio ambiente