Carretillas TR explica la evolución de la electrificación en el sector logístico

martes, 23 de junio de 2020, 14:59 h (CET) Las ciudades del futuro requieren de una movilidad y de una actividad logística que pongan a las personas en el centro de sus acciones En la última década, la electrificación se ha consolidado como la principal alternativa a los vehículos convencionales, que todavía dependen del petróleo. La necesidad imperiosa de nuestras sociedades de avanzar hacia una economía sostenible ha propiciado una serie de progresos en la superación del uso de los combustibles fósiles en el transporte y la movilidad de las personas. “El sector de la logística no puede mantenerse al margen de esta realidad, que nos permite contribuir al impulso de las energías verdes y, al mismo tiempo, ser mucho más eficientes”, afirma el director comercial de Carretillas TR, Xavi Cabané.

La pandemia del coronavirus ha puesto de manifiesto, una vez más, la urgencia de este cambio medioambiental y económico. Las ciudades del futuro requieren de una movilidad y de una actividad logística que pongan a las personas en el centro de sus acciones, y que fomenten el respeto por el medio ambiente y la biodiversidad. “Estamos ante una transformación del sector que a largo plazo es imparable, y desde Carretillas TR tuvimos claro, hace ya unos años, que teníamos que implicarnos en este desafío global apostando por una maquinaria eficiente y sostenible, que beneficie a las empresas y al planeta”, advierte Cabané. La relación de Carretillas TR con la electrificación de la logística industrial tiene unos fuertes lazos históricos. Hay que tener en cuenta que las primeras carretillas eléctricas que comercializó esta compañía se remontan al año 1923, cuando salió al mercado la maquinaria de este tipo de Fenwick.

La maquinaria eléctrica topa todavía con algunos obstáculos, como las presiones de los lobbies del petróleo, la inestabilidad de las redes eléctricas y los intereses gubernamentales a causa de la recaptación impositiva. A pesar de todo, las consecuencias del efecto invernadero, la limitación de las reservas de petróleo y el crecimiento de la conciencia ecológica, entre otros factores, indican que la presencia de vehículos eléctricos seguirá consolidándose en el futuro.

La mejora, en los últimos años, de la capacidad y el rendimiento de las baterías de carretillas, transpaletas y todo tipo de maquinaria eléctrica es la clave que posibilita una plena electrificación en la logística. “Estos avances tecnológicos plantean numerosas ventajas para las empresas del sector, entre las que destaca un importante ahorro”, afirma Cabané. El empleo de baterías de litio hierro fosfato ha impulsado este ahorro, tanto desde el punto de vista energético como desde el operativo. “Estas baterías revolucionarias funcionan, gracias a su durabilidad, sin necesidad de costes de mantenimiento, de reposición y de cambio. Una sola batería basta para trabajar, de forma óptima y segura, durante años”, explica Cabané.

La compañía BYD ha capitaneado el proceso de electrificación de los vehículos en todo el mundo, desde coches y autobuses hasta las carretillas elevadoras. “En Carretillas TR nos satisface colaborar con esta reconocida marca y ser su distribuidor oficial. Sus carretillas ofrecen un 40% de ahorro energético, con unas baterías de litio hierro fosfato de carga ultrarrápida, que tras 8 años de uso o bien 10.000 horas de operación garantizan el 65% de su capacidad”, asegura Cabané. La electrificación, por sus beneficios tanto para las empresas como para el medio ambiente, no tiene vuelta atrás.

