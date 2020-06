Nuevos datos del estudio de Psyma y Netquest 'Impacto Covid-19 en España' Comunicae

martes, 23 de junio de 2020, 08:03 h (CET) Con diferencia, la principal decepción para los españoles ha venido de la mano de la clase política. Un 87% considera que se avecina una época convulsa a nivel político que puede acabar en elecciones. Algo más de un 10% ha perdido a alguien de su entorno Con el objeto de conocer los sentimientos y percepciones de la población española en relación con la pandemia por Covid-19, la consultora de investigación de mercados PSYMA IBÉRICA y la empresa de soluciones de investigación online Netquest, han realizado un estudio exhaustivo, a primeros de junio de 2020.

El principal objetivo de la investigación realizada ha sido entender y dimensionar la afectación de la ciudadanía española al tiempo que pulsar la percepción en torno al proceso de vuelta a la “nueva normalidad”.

La pasada semana se dieron a conocer las primeras conclusiones sobre cómo se está viviendo realmente en los hogares españoles esta situación inédita, según este estudio. Esta semana se revelan nuevos datos, especialmente centrados en aspectos relativos a la percepción de impacto político, económico y sanitario.

Distintas realidades laborales

Hay dos realidades muy distintas según el tipo de ocupación, ya que el impacto de la pandemia ha sido moderado a nivel laboral entre los profesionales por cuenta ajena y devastador entre los que trabajan por cuenta propia. En particular, mientras que solo el 30,2% de los asalariados manifiestan haberse visto afectados negativamente (pérdida de empleo, ERTE o reducción salarial), la cifra de trabajadores por cuenta propia que han padecido consecuencias económicas se eleva al 73,1%. De hecho, un 16,4% de los autónomos han tenido que cerrar su negocio o empresa, según este estudio.

Afectación laboral y en el entorno próximo

Cerca de un 10% de la población cree que puede haber padecido el virus (un 4,7% atendiendo a los confirmados sobre los analizados) pero el impacto en el entorno ha sido mucho más elevado: más de un tercio ha tenido confirmación de diagnósticos firmes en su entorno y algo más de un 10% ha perdido a alguien.

No obstante, un 56,9% declara no tener conocimiento de ningún caso de covid-19 en su círculo cercano.

Impacto en la atención médica

Seis de cada diez españoles tenían una cita médica programada durante la pandemia, sobre todo con Atención Primaria. Entre los especialistas programados destacan las consultas con Traumatología, Ginecología, Digestivo, Urología, Cardiología u Oftalmología. Siete de cada diez veces la cita se pudo realizar cuando estaba previsto, y aunque en general se valora bien la atención asistencial, en torno a un tercio cree que fue peor.

Llama especialmente la atención la poca penetración de consultas telemáticas, resolviéndose las citas mayoritariamente de forma presencial o telefónica.

Sentimiento de decepción por la clase política

Según el estudio, la principal decepción ha venido de la mano de la Clase Política (todos los políticos), aunque con marcada fuerza en el caso del gobierno en general y de Pablo Iglesias y Pedro Sánchez en particular.

Por el contrario, Inditex / Amancio Ortega ha sido, con gran diferencia, quien más fortalecido ha salido al respecto de su imagen. Entre las empresas privadas cuya imagen se ha visto reforzada destaca también Mercadona.

Las expectativas sobre el futuro político son pesimistas: un 87,4% considera que en la sociedad post-covid se verá una época convulsa a nivel político que puede acabar en elecciones.

Se echa mucho de menos el contacto social, pero no tanto las actividades culturales y deportivas

De acuerdo con el estudio, lo que más se ha echado de menos con diferencia es el contacto social, particularmente con la familia y los seres queridos (75%) pero también con los amigos. Particularmente intenso es el caso de la familia, con más de la mitad de las primeras menciones.

Por el contrario, las actividades culturales y deportivas no se han echado tanto en falta en comparación, pese a la relevancia mediática de estas categorías.

Lo primero que deseaba/desea hacer casi 4 de cada 10 es estar con su familia y seres queridos, y hacer algo 'muy nuestro': repartir abrazos. Lo segundo es viajar y lo tercero estar con los amigos.

Más datos y conclusiones

En los próximos días se darán a conocer más datos y conclusiones de este estudio, abarcando aspectos como la predisposición a hacerse el test o la actitud ante una hipotética vacuna, entre otros elementos analizados.

Ficha técnica del estudio

Universo: población general mayor de 18 años, representativa a nivel nacional según cuotas INE (género, edad y zona geográfica)

Metodología: cuestionario semiestructurado de 10-15 minutos

Muestra: 501 entrevistas

Error muestral: en un intervalo de confianza del 95%. Escenario de varianza más

desfavorable (p=q=50/50)

Trabajo de campo: del 2 al 4 de junio de 2020

Credenciales

Psyma Ibérica

La consultora de investigación de mercados Psyma Ibérica, formada por un equipo con más de 20 años de experiencia en investigación en el sector Salud, forma parte de PSYMA GROUP, un grupo internacional de investigación de mercados nacido en Alemania en 1957. Ofrece soluciones holísticas, totalmente adaptadas e integradas en negocio, con el background y las best practices internacionales de la investigación Ad Hoc.

https://psyma.com/es

Netquest

Desde el 2001, Netquest ha aportado datos genuinos y reveladores a investigadores de mercados. Las capacidades de recolección de datos de Netquest y sus paneles de consumidores en más de 20 países les convierte en un socio de confianza que ayuda a organismos y empresas a analizar el mercado, obtener insights valiosos y entender realmente a los consumidores.

https://www.netquest.com/es/

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas AleaSoft: La llegada del verano y la desescalada de las medidas de la COVID‑19 harán subir la demanda Luz verde del Gobierno a la celebración de Digital Enterprise Show en septiembre Casaktua se adelanta a las rebajas de verano y ofrece más de 2.000 inmuebles con descuentos de hasta el 50% Claves para la correcta elección de placas solares para autoconsumo, responde SunFields Europe Ficosterra, una empresa con gran compromiso con el medio ambiente