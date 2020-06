C&A inaugura su primer museo virtual: Un viaje por la moda de los años 20

¿Cómo era la moda de hace casi un siglo? ¿Cómo la promocionaban? La marca de moda C&A ha abierto al público de todo el mundo la inédita exposición virtual “Fashion Imagery. The 1920s in C&A Advertisements”, con imágenes que nos llevarán a vivir las tendencias más populares de la marca en los llamados “felices años 20”, cuando el “flapper” y el jazz irrumpieron para mostrarnos el lado más libre y real de la vida. Una filosofía que la marca ha sabido incluir en su ADN desde siempre y que ahora está disponible en su primer museo virtual.



La moda y el espíritu de los años 20 es algo que todavía fascinan, inspiran y llaman la atención de todo el mundo, en pleno siglo XXI. La exposición nos lleva a un viaje en el tiempo a través de las ilustraciones de sus principales campañas en diversos medios de comunicación, como revistas y periódicos, que difundieron las tendencias de C&A en innumerables anuncios: desde colecciones para mujeres, hombres y niños hasta tendencias deportivas y el look de marinero que tanto dio de que hablar en el momento.



El recorrido es completamente interactivo e inmersivo. Cada una de las imágenes principales esconde una historia relatada mediante artículos en medios de comunicación, anuncios publicitarios y bocetos en los que no sólo se muestra la tendencia del momento, sino también los mensajes de C&A para cautivar a su público con su innovadora propuesta ¿Cuál era el secreto de los “tops” del momento? ¿Cómo se vestía el hombre elegante? ¿Cómo era la fábrica de C&A? ¿Qué vestido se usaba para ir a bailar o al teatro? Todos estos temas y otros más son la esencia de este conglomerado de imágenes agrupados en 12 historias clave en la evolución de la marca.



La experiencia fascinante del “Fashion Imagery. The 1920s in C&A Advertisements”, disponible en inglés hasta el 25 de octubre, está al alcance de todo el mundo gracias a la colaboración entre C&A y el Draiflessen Collection, un museo sin fines de lucro con sede en Alemania, que ha permitido la conservación de 2.500 anuncios de esa época para acercar al mundo de hoy a la forma de vida de comienzos del siglo pasado.