Primeras impresiones de la normalidad Las instrucciones dicen normal y nuevo. Pero hay que acostumbrarse. Son muchos cambios de golpe. Ángel Pontones Moreno

martes, 23 de junio de 2020, 08:34 h (CET) -¿Y cómo se encuentra después de todo esto?

-No lo sé ¿Raro?

-No sabría decírselo. No soy usted. ¿Tal vez libre?

-Puede ser. Libre se había vuelto algo raro.

-Pero...

-Pero no es ni libre ni raro. Es otra cosa.

-¿Un poco mareado quizás?

-Algo así. Debería encontrarme normal, supongo.

-Las instrucciones dicen normal y nuevo. Pero hay que acostumbrarse. Son muchos cambios de golpe.

-Ya lo tengo. Es como si flotara.

-Es normal. Hemos bajado un tercio la gravedad.

-¿Y eso?

-¿Y eso?

-La situación ya era lo bastante grave.

