10 consejos para contratar a un cerrajero profesional por PORTAL CERRAJEROS

Nadie quiere necesitar un cerrajero, pero a veces es inevitable. Tal vez si ni se puede acceder al coche o se han perdido las llaves de casa. Un cerrajero será la primera llamada, pero ¿cuál elegir? Con tantas empresas de cerrajeros que ofrecen servicios de apertura de cerraduras, es importante saber cómo seleccionar la mejor. Estos consejos para contratar una cerrajería profesional o al contratar los servicios urgentes de un cerrajero 24 horas ayudarán a elegir la mejor y ahorrarán el dolor de cabeza de aprender de la forma más difícil.

Consejo 1: Contratar un cerrajero local

Cuando se empiece a buscar cerrajeros, buscar específicamente cerrajeros en la zona. La ventaja de contratar a un cerrajero local no es sólo el hecho de que pueden llegar más rápido si se tiene una situación de cierre de emergencia, sino también que el seguro y la licencia serán válidos en la población. Particularmente si se vive cerca de la frontera de otra Comunidad Autónoma, contratar a un cerrajero con base en otro lugar puede significar que el permiso y el seguro no cubra la ubicación y, por lo tanto, se está vulnerable.

Sugerencia 2: Buscar empresas de cerrajería de propiedad y operación familiar

Ciertamente hay algunas empresas de cerrajería corporativa que tienen una reputación de gran servicio al cliente, pero elegir una cerrajería de propiedad y operación familiar tiene un par de beneficios distintos. Primero, trabajar con una empresa familiar significa que se reciben los servicios de un profesional que está personalmente involucrado en la empresa. Además, apoyar a las empresas familiares significa que los clientes contribuyen y fortalecen su economía local.

Consejo 3: Elegir un cerrajero certificado

No se elegiría un médico que no tuviera licencia para practicar la medicina, y no se debería elegir un cerrajero que no estuviera certificado. Las certificaciones de cerrajería, ofrecidas sólo se otorgan a profesionales que tienen conocimientos probados en varios campos de la cerrajería. Existen múltiples certificaciones ofrecidas por el sector de la cerrajería y la seguridad, y la obtención de cualquiera de ellas significa que un profesional ha demostrado su adhesión a las normas más recientes de la práctica de la cerrajería y su competencia técnica.

Consejo 4: Seleccionar un cerrajero con licencia

Es importante solicitar a un cerrajero una prueba de su permiso y documentación acreditativa antes de prestar servicios. Los expertos en seguridad recomiendan consultar la Oficina de Buenas Prácticas Comerciales y los sitios de quejas en online, reseñas de Google, etc para ver si hay alguna queja presentada contra la empresa. También, vea el último consejo para revisar la lista de estafas.

Consejo 5: Revisar el seguro actual

En ciertas situaciones, pueden producirse daños en el coche, la casa o el negocio durante un trabajo de cerrajería o después de que se instalen las soluciones de seguridad como puertas acorazadas. Además de la licencia, es importante comprobar el seguro actual antes de contratar un cerrajero. Un cerrajero asegurado puede proporcionar una prueba de seguro y, en caso de que se produzcan daños en la propiedad, ofrece una cobertura que protege tanto al cliente como a la empresa.

Consejo 6: Contratar un cerrajero especializado

Una vez que se encuentre un proveedor de cerrajería que guste, se querrá poder acudir a esa empresa para todas las necesidades que surjan de cerrajería y no sólo para emergencias. Las mejores empresas de cerrajeros ofrecerán servicios adicionales, tales como la instalación de cerraduras de alta seguridad para uso comercial y residencial, la instalación de cajas fuertes en paredes y pisos, y la duplicación de llaves. Es interesante buscar empresas de cerrajeros que ofrezcan una variedad de servicios especializados aunque no se necesiten los servicios ahora mismo.

Consejo 7: Hablar con amigos y vecinos

Si no se está experimentando un cierre por urgencia, es importante tomarse el tiempo de preguntar a sus amigos y vecinos si han trabajado con cerrajeros locales que ofrezcan un gran servicio y precios razonables. ¡Es sorprendente la frecuencia con la que se necesitan cerrajeros! A menudo, se encontrará que el simple hecho de pedir recomendaciones a personas que se conoce puede ser una gran manera de localizar profesionales en cualquier industria. Si un amigo o vecino ha tenido una mala experiencia con una empresa, es necesario averiguarlo con antelación y ahorrarse la pena.

Consejo 8: Buscar asociaciones profesionales

Los cerrajeros profesionales pasan mucho tiempo practicando su oficio antes de entrar en el negocio, por lo que están motivados para ser un miembro activo de las asociaciones de la industria. Además de participar en las sociedades locales de cerrajeros y en la Cámara de Comercio local, los cerrajeros también pertenecen a organizaciones profesionales. Es importante preguntar a un futuro cerrajero si está afiliado a alguna de estas organizaciones.

Consejo 9: Revisar las reseñas y los listados online

Los consumidores son un gran recurso a la hora de determinar qué cerrajeros tienen buena reputación y cuáles deben evitarse. Primero, comprobar si los cerrajeros disponibles se pueden encontrar en directorios específicos de la industria. Se puede confiar en las reseñas y listados, comprobar si los cerrajeros que anuncian el seguro están de hecho cubiertos por el seguro actual, y presenta empresas que sólo ofrecen precios honestos por adelantado. Además, buscar comentarios en online en Google y en la página de negocios de Facebook.

Consejo 10: Aprender las señales de advertencia de la estafa de los cerrajeros

La razón principal por la que se comparten estos consejos para contratar una empresa de cerrajería profesional es que los clientes en España han sido víctimas de estafas de cerrajería. Todos los cerrajeros honestos están haciendo una parte de esfuerzo para asegurarse de que los consumidores estén informados y vigilantes en la elección de un cerrajero. Las asociaciones de cerrajeros ofrecen algunos consejos que ayudarán a determinar si una empresa es profesional o una posible estafa:

- Publicidad falsa. Algunas estafas de cerrajería anuncian falsamente que pertenecen a Asociaciones de cerrajeros.

- Saludos genéricos. Si una empresa de cerrajería contesta el teléfono como "servicio de cerrajería" en lugar de un nombre comercial, esto puede indicar que operan bajo varios alias.

- No está familiarizado con su ubicación. La mayoría de los estafadores cerrajeros saben que los clientes quieren trabajar con una empresa de la zona, por lo que pueden afirmar que son locales cuando en realidad no lo son.

- Vehículos de servicio. Las empresas de cerrajería profesional tienen una flota de vehículos designados que responden a las llamadas de servicio, que a menudo presentan marcas, logotipos e información de licencias. Si un cerrajero llega en un vehículo personal o en una camioneta sin marcas, se recomienda cuestionar seriamente su credibilidad y solicitar más pruebas de que son cerrajeros profesionales.

- Identificación. La seguridad es un negocio muy delicado. Los cerrajeros profesionales también son estafados por "clientes" que llaman para que les desbloqueen el coche cuando el cliente no es el propietario y tiene intenciones maliciosas. Esto lleva a los cerrajeros profesionales a pedir identificación y prueba de propiedad antes de prestar sus servicios. Si un cerrajero no pide esta información, debe preguntarse si en realidad son profesionales.

- Precios. Las empresas de cerrajería profesional proporcionan presupuestos detallados por escrito y obtienen el acuerdo por escrito del cliente sobre los precios antes de realizar el trabajo. Sea escéptico ante cualquier cerrajero que le pida que acepte una factura en blanco o que no proporcione una respuesta clara sobre el coste de los servicios. Considere la posibilidad de elegir un cerrajero diferente si experimenta cualquiera de estas señales de advertencia. Los cerrajeros no cobran precios exorbitantes. De hecho, puede investigar cuánto gana un cerrajero promedio para entender que el precio del servicio debe ser razonable.